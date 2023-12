De nombreux téléphones Galaxy rencontrent des problèmes avec les mises à jour du système Google Play

By

Un bug récent a été identifié provoquant des problèmes avec les mises à jour du système Google Play sur une gamme de modèles de téléphones Galaxy, notamment les S20, S22, S23, Z Fold 5 et A33. Ce bug a entraîné un retard dans la publication des nouvelles mises à jour du système, laissant de nombreux téléphones Galaxy en retard.

En règle générale, les nouvelles mises à jour du système Google Play sont publiées parallèlement aux mises à jour du micrologiciel ou sous forme de mises à jour distinctes. Cependant, à cause de ce bug, de nombreux téléphones Galaxy n’ont pas reçu les dernières mises à jour depuis plusieurs mois. Les tentatives de mise à jour manuelle du système se sont révélées vaines et n’ont fait qu’exacerber le problème.

Il est intéressant de noter que lorsque les utilisateurs ont essayé d’installer les mises à jour manuellement, ils ont rencontré des situations inhabituelles. Certains ont reçu des messages indiquant que leur appareil est à jour ou que les mises à jour sont temporairement indisponibles. D'autres ont expérimenté le processus de mise à jour qui semble avoir lieu, le téléphone téléchargeant une version plus récente du système Google Play et provoquant un redémarrage du système. Malheureusement, après le redémarrage, le téléphone reste sur la même mise à jour du système qu'auparavant, et la recherche de nouvelles versions conduit à un message sans fin « Vérification des mises à jour… ».

Pour ajouter à la complexité, il a été découvert que les niveaux de mise à jour du système Google Play peuvent varier au sein d'un même modèle de téléphone sur différents marchés. Par exemple, le Galaxy S22 peut avoir la mise à jour de juillet à un endroit et la mise à jour d’octobre à un autre, ce qui suggère des facteurs inconnus influençant la disponibilité de la mise à jour.

Bien que des problèmes similaires se soient produits dans le passé, il n'est pas certain que le problème provienne de Google ou de Samsung. Cependant, dans les cas précédents, le problème s’est résolu avec le temps.

Pour les utilisateurs rencontrant ce problème, il est recommandé de vérifier la version du système Google Play sur leur téléphone Galaxy en accédant à l'application Paramètres, en accédant à « Sécurité et confidentialité » et en sélectionnant « Mises à jour ». Pour rechercher des mises à jour manuelles, appuyez sur « Mise à jour du système Google Play ».

