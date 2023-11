Dark Horse dévoile de nouveaux objets de collection Mass Effect

By

Dark Horse a récemment annoncé les prochains ajouts à sa populaire gamme d'objets de collection Mass Effect, ravissant les fans de la célèbre série de jeux vidéo. Les nouveaux personnages, Urdnot Wrex et Tali'Zorah, devraient être publiés en août 2024.

Contrairement aux figurines précédentes, ces deux objets de collection sont des statues non mobiles en PVC. Urdnot Wrex mesure 9.75 pouces, tandis que Tali'Zorah mesure 8.5 pouces. L'attention portée aux détails et au savoir-faire de ces pièces en font un incontournable pour tout amateur de Mass Effect.

Même si la sortie semble lointaine, les fans peuvent précommander les deux figurines sur l'IGN Store. Urdnot Wrex est au prix de 69.99 $, tandis que Tali'Zorah peut être le vôtre pour 59.99 $. Sécurisez votre commande avant qu'elles ne soient épuisées !

Dark Horse avait précédemment révélé un nouvel ensemble de figurines Mass Effect en septembre 2023, dont Liara T'Soni, Garrus Vakarian et le formidable Reaper Sovereign. Si vous n'avez pas pu les précommander, ne vous inquiétez pas. Ils sont à nouveau disponibles en précommande en exclusivité le 14 novembre sur l'IGN Store.

Pour ceux qui ne se lassent pas des produits Mass Effect, la boutique IGN propose une large gamme d'objets de collection inspirés de la franchise bien-aimée. Que vous recherchiez des figurines, des affiches ou des vêtements, il y a de quoi satisfaire les envies de tous les fans.

Restez à l'écoute pour d'autres mises à jour sur le teaser de Mass Effect 5 qui a fait ses débuts lors du N7 Day. Bien que les détails soient rares à ce stade, l’enthousiasme et l’anticipation du dernier opus de la série Mass Effect sont palpables.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Les nouvelles figurines de Mass Effect peuvent-elles être posées ?

Non, les figurines Urdnot Wrex et Tali'Zorah sont des statues non mobiles.

2. Quand les figurines Urdnot Wrex et Tali'Zorah sortiront-elles ?

Les deux chiffres devraient être publiés en août 2024.

3. Où puis-je précommander les nouvelles figurines Mass Effect ?

Vous pouvez précommander les figurines Urdnot Wrex et Tali'Zorah sur la boutique IGN.

4. Combien coûtent les figurines Urdnot Wrex et Tali'Zorah ?

Urdnot Wrex est au prix de 69.99 $, tandis que Tali'Zorah est au prix de 59.99 $.