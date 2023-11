De nouvelles données révèlent que Spider-Man 2 de Marvel est le jeu le plus vendu d'octobre, derrière les titres tendances

De nouvelles données de Circana confirment que Marvel's Spider-Man 2 était le jeu le plus vendu aux États-Unis pour le mois d'octobre. Le succès du jeu a continué de monter en flèche et s'est imposé comme le quatrième jeu le plus vendu de 2023, derrière d'autres titres très attendus tels que Poudlard Legacy, Zelda : Tears of the Kingdom et Madden NFL 24.

Spider-Man 2 a réalisé un exploit incroyable en se vendant à plus de cinq millions d'exemplaires en seulement 11 jours. Il a également établi le record du jeu PlayStation Studios le plus vendu sur une période de 24 heures, avec plus de 2.5 millions d'exemplaires vendus en une seule journée. Ces chiffres de ventes remarquables ont propulsé Spider-Man 2 devant God of War Ragnarok pour remporter la première place du classement des ventes de lancement de PlayStation.

En plus de ses chiffres de ventes impressionnants, Spider-Man 2 a également dominé les ventes de logiciels physiques en octobre, dépassant les ventes de son prédécesseur, Marvel's Spider-Man de septembre 2018, d'un pourcentage à deux chiffres.

La revue du jeu Spider-Man 2 a reconnu sa position en tant que suite d'une série exceptionnelle, mais a noté qu'il pourrait bénéficier d'une refonte radicale de l'environnement du monde ouvert de New York. Cependant, les mécanismes de combat raffinés et le gameplay de la toile ont été salués, offrant aux joueurs un confort familier et de nouvelles capacités passionnantes.

Sur une note différente, Super Mario Bros. Wonder, une exclusivité Nintendo Switch, a fait ses débuts en tant que deuxième jeu le plus vendu en octobre 2023 et se classe actuellement au 21e rang des jeux les plus vendus de l'année. Ce jeu marque la première entrée entièrement nouvelle dans la série à défilement horizontal Super Mario depuis plus d'une décennie, et il a réalisé des ventes record avec 4.3 millions d'unités vendues au cours des deux premières semaines suivant sa sortie.

Le récent lancement de Roblox sur PlayStation a également reçu une reconnaissance significative, assurant la quatrième place en termes d'utilisateurs actifs mensuels parmi tous les jeux PS5, juste derrière Call of Duty : Modern Warfare 2, Fortnite et Marvel's Spider-Man 2.

Alors que les dépenses en contenu de jeux vidéo ont diminué de 4 % par rapport à l'année précédente, probablement en raison de l'absence d'un lancement majeur comme Modern Warfare 2, les dépenses en matériel ont été touchées avec une baisse de 23 %. Malgré cela, la PS5 est restée la plate-forme matérielle la plus vendue en termes de ventes unitaires et en dollars pour octobre 2023, suivie par la Xbox Series et la Nintendo Switch.

À l’approche de la période de soldes du Black Friday et des fêtes de fin d’année, Sony, Microsoft et Nintendo déploient tous des efforts stratégiques pour maximiser les ventes. Sony vise à vendre un nombre record de 25 millions de PS5 au cours de cet exercice et a récemment lancé le modèle PS5 Slim. Pendant ce temps, les rumeurs d'une prochaine sortie de Switch 2 en 2024 alimentent encore davantage l'enthousiasme entourant la gamme Switch de Nintendo.

