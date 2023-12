Insomniac Games retarde le nouveau mode Game Plus pour Marvel's Spider-Man 2

By

Insomniac Games, le développeur derrière Marvel's Spider-Man 2 pour PlayStation 5, a annoncé un retard pour le très attendu mode New Game Plus. Outre les descriptions audio et d’autres fonctionnalités, la mise à jour du jeu devait initialement sortir début 2024, mais sera désormais repoussée davantage.

Le studio a publié une déclaration sur les réseaux sociaux, reconnaissant la patience des joueurs qui attendaient avec impatience la mise à jour. Il a mentionné que des tests supplémentaires sont nécessaires pour garantir que la qualité répond à leurs normes avant de déployer la mise à jour. Bien qu'aucune date de sortie exacte n'ait été fournie, Insomniac Games a assuré aux fans qu'une liste complète des fonctionnalités serait partagée à l'approche de son lancement.

Le retard a déçu les fans, car beaucoup attendaient avec impatience de commencer une nouvelle campagne avec tous les équipements et améliorations reportés. Cependant, le studio a promis que l’attente en valait la peine. En réponse aux commentaires des fans, Insomniac Games a également révélé qu'ils intégreraient des fonctionnalités très demandées telles que la possibilité de changer l'heure de la journée, d'échanger les couleurs des vrilles et de rejouer les missions.

Marvel's Spider-Man 2 a été salué pour sa narration captivante, ses visuels à couper le souffle et son gameplay passionnant. Sorti en 2018, le jeu est rapidement devenu l'un des studios propriétaires les plus précieux de Sony. Désormais, avec le lancement de la PlayStation 5, les fans attendent avec impatience le prochain opus de la série et les avantages supplémentaires de la mise à jour retardée.

Bien que le calendrier exact du mode New Game Plus reste incertain, les fans peuvent être assurés qu'Insomniac Games s'engage à offrir une expérience de haute qualité. Qu'il arrive début 2024 ou à une date ultérieure, Marvel's Spider-Man 2 continuera sans aucun doute à captiver les joueurs avec son action de lancement de toile et son monde immersif.