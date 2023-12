Marvel's Blade dévoile un concept artistique saisissant

By

Les fans de Marvel attendent avec impatience la sortie de Marvel's Blade, un nouveau jeu développé par Arkane Lyon. Suite à son annonce aux Game Awards 2023, le jeu a dévoilé un concept art qui donne aux fans un aperçu du style artistique unique qu'utilise Arkane.

Le légendaire Daywalker, Eric Brooks, occupe le devant de la scène dans Marvel's Blade, déchiré entre le monde des vivants et le pouvoir des morts-vivants. Le jeu solo à la troisième personne se déroule au cœur de Paris et promet une expérience de jeu mature. Développé en collaboration avec Marvel Games, le projet est porté par Arkane Lyon, le studio réputé pour des jeux comme Dishonored et Deathloop.

Le concept art, créé par Sergey Kolesov et Jean-Luc Monnet d'Arkane et révélé par Sébastien Mitton, co-directeur créatif artistique d'Arkane, présente trois images captivantes. Dans l'un d'eux, Blade se cache sur un toit surplombant les rues de Paris, observant secrètement une bagarre devant une discothèque. Un autre dépeint une bataille acharnée dans le métro parisien, rempli de vampires. Ces visuels mettent en valeur la direction artistique saisissante d'Arkane Lyon, pour laquelle ils sont devenus connus dans des jeux comme Dishonored et Deathloop.

Au lieu de poursuivre le photoréalisme, Marvel's Blade semble opter pour une approche plus artistique et picturale, incorporant peut-être même des éléments de dessin animé. Cette rupture avec les graphismes traditionnels est un choix audacieux qui promet une expérience de jeu visuellement distinctive.

Même si le gameplay n'a pas encore été dévoilé, les fans attendent avec impatience de plus amples détails. Bethesda, propriétaire d'Arkane, n'a pas annoncé les plateformes de lancement du jeu, laissant place à la spéculation. Marvel's Blade sera-t-il une exclusivité pour les consoles PC et Xbox Series X et S comme Starfield et Redfall, ou sera-t-il également disponible sur d'autres plateformes ?

L'enthousiasme continue de croître à mesure que Marvel's Blade se développe, et les fans peuvent s'attendre à découvrir un jeu immersif et visuellement captivant se déroulant dans l'atmosphère sombre et mystérieuse de Paris.