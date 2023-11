Nouveaux écouteurs Marshall Motif II TWS : une mise à niveau durable

Marshall a récemment lancé son dernier ajout à la série Motif, les écouteurs Motif II TWS, en Malaisie. S'appuyant sur le succès de leurs prédécesseurs, ces écouteurs sont dotés d'une série d'améliorations qui élèvent l'expérience utilisateur vers de nouveaux sommets. Avec un design légèrement mis à jour, une suppression active du bruit (ANC) améliorée et une augmentation majeure de la durée de vie de la batterie, le Motif II est prêt à impressionner les amateurs de musique.

Les écouteurs Motif II conservent la silhouette globale du modèle original, mais avec quelques changements notables. Les tiges présentent désormais des textures plus adhérentes pour une meilleure manipulation, et l'ajout de couvertures dorées en dessous donne aux têtes une finition luxueuse. Cependant, l'amélioration la plus importante réside dans les matériaux utilisés pour la construction, la coque et le boîtier qui l'accompagne étant fabriqués à partir de 70 % de plastique recyclé post-consommation. Cette approche respectueuse de l'environnement garantit que les utilisateurs peuvent profiter de leur musique sans culpabilité. De plus, les écouteurs et l’étui offrent respectivement des indices de résistance à l’eau IPX5 et IPX4.

Conservant les performances audio de haute qualité de son prédécesseur, le Motif II est doté des mêmes pilotes dynamiques de 6 mm capables de fournir un son dans la plage de fréquences de 20 Hz à 20 kHz. La fonction de suppression active du bruit (ANC) et les commandes tactiles sont également conservées, tandis que la connectivité sans fil a été améliorée vers Bluetooth 5.3 avec prise en charge audio à faible consommation d'énergie (LE).

L’une des améliorations les plus remarquables du Motif II est la durée de vie de la batterie. Les utilisateurs peuvent désormais profiter de jusqu'à six heures de lecture avec une seule charge, et lorsqu'il est combiné avec l'étui de chargement, cela s'étend jusqu'à 30 heures impressionnantes. De plus, une charge rapide de 15 minutes offre une heure de lecture. Le boîtier offre également la commodité des options de chargement filaire et sans fil.

Les écouteurs Motif II TWS sont au prix de RM959 et sont disponibles à l'achat dans les boutiques en ligne officielles de Marshall sur Shopee et Lazada. Alternativement, les clients peuvent les trouver chez des détaillants agréés tels que Harvey Norman, Vivid Concepts, Flash Gadgets et Thundermatch.

Découvrez le prochain niveau d'audio sans fil avec les écouteurs Marshall Motif II TWS. Profitez d'un savoir-faire durable, d'une qualité sonore immersive et d'une durée de vie prolongée de la batterie pour une expérience d'écoute inégalée.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Puis-je utiliser les écouteurs Marshall Motif II pendant l'exercice ?

Oui, les écouteurs Motif II ont un indice de résistance à l'eau IPX5, ce qui les rend adaptés à une utilisation lors de diverses activités physiques.

2. Quelle est la durée de vie de la batterie des écouteurs Motif II ?

Avec une seule charge, les écouteurs Motif II peuvent offrir jusqu'à six heures de lecture. Lorsqu'elle est utilisée en combinaison avec l'étui de chargement, la durée d'écoute totale s'étend jusqu'à 30 heures.

3. L'étui de chargement Motif II prend-il en charge le chargement sans fil ?

Oui, l'étui de chargement des écouteurs Motif II prend en charge les capacités de chargement avec et sans fil, offrant aux utilisateurs des options de chargement pratiques.

4. Quelle connectivité sans fil les écouteurs Motif II offrent-ils ?

Les écouteurs Motif II sont dotés de Bluetooth 5.3 avec prise en charge audio à faible consommation d'énergie (LE), garantissant une connectivité sans fil stable et efficace pour une expérience d'écoute ininterrompue.