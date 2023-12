Fanatic Flavor Fitness : SNICKERS présente le programme de formation Tastebud avec Joel McHale

NEWARK, NJ, 29 novembre 2023 /PRNewswire/ — Dans une démarche révolutionnaire, SNICKERS®, une marque bien-aimée sous l'égide de Mars, a lancé un programme innovant de formation des papilles gustatives pour améliorer l'expérience alimentaire de sa nouvelle barre protéinée, SNICKERS Hi Protein. . Pour donner vie à ce programme, SNICKERS s'est associé à l'acteur, comédien et animateur Joel McHale, qui non seulement aime SNICKERS, mais comprend également l'importance de fortes papilles gustatives.

Contrairement aux routines d'entraînement typiques, le programme Tastebud Training n'est pas soutenu par la science, mais il s'appuie sur l'approbation et l'expérience personnelle de Joel McHale. Le programme se compose de quatre exercices uniques qui prépareront vos papilles à la saveur épique de SNICKERS Hi Protein. Bien que cela puisse paraître peu conventionnel, ces exercices sont conçus pour vous offrir une expérience gustative sans précédent.

Le premier exercice s'appelle Face Flex, qui consiste à étirer le visage pour réchauffer vos papilles sans risquer de vous blesser les muscles du visage. Ensuite, Lip Trill détend vos lèvres avec seulement quelques séries et répétitions pour améliorer la consommation de saveur. Ensuite, c'est l'heure des Bar Bites. Prenez quelques bouchées de la barre SNICKERS Hi Protein et profitez de 20 g de protéines par barre tout en insufflant à votre routine de remise en forme une saveur gourmande. Enfin, terminez votre entraînement avec un sourire satisfait, un temps de recharge de faible intensité qui facilite la récupération des récepteurs de saveur tout en vous laissant satisfait.

« Nous avons lancé SNICKERS Hi Protein pour proposer une barre protéinée qui non seulement a un goût délicieux mais qui répond également aux besoins nutritionnels de nos consommateurs », a déclaré Martin Terwilliger, directeur principal du marketing chez Mars Wrigley. « Avec le programme de formation Tastebud et le concours, nous visons à offrir aux gens une manière amusante et passionnante de préparer leurs papilles gustatives et de s'adonner à une expérience gustative épique. »

D'ici le 13 décembre, les fans peuvent visiter Snickers.com/TastebudTraining pour participer à des exercices uniques et avoir une chance de gagner diverses récompenses, notamment une séance d'entraînement en solo avec Joel McHale lui-même et des barres SNICKERS Hi Protein gratuites (jusqu'à épuisement des stocks).

Les barres SNICKERS Hi Protein offrent la même délicieuse combinaison de chocolat riche, de caramel gluant et de cacahuètes croquantes que les fans connaissent et aiment, tout en fournissant les protéines nécessaires pour vous sentir rassasié plus longtemps. Ces barres irrésistibles sont disponibles dans les saveurs originales et au beurre de cacahuète chez les détaillants du pays, en barres de taille unique et en boîtes de quatre unités.

Rejoignez SNICKERS sur les plateformes de médias sociaux comme Facebook, Twitter, TikTok et Instagram pour rester informé de tout ce qui concerne SNICKERS Hi Protein et laissez-vous tenter par la révolution des saveurs.

Foire aux Questions

Qu’est-ce que le programme de formation Tastebud ?

Le programme Tastebud Training est une initiative unique introduite par SNICKERS pour préparer les fans au goût incroyable de leur nouvelle barre protéinée, SNICKERS Hi Protein. Il comprend quatre exercices amusants conçus pour améliorer votre expérience gustative.

Qui est Joël McHale ?

Joel McHale est un acteur, comédien et animateur qui s'est associé à SNICKERS pour promouvoir le programme de formation Tastebud. Son expérience personnelle et son amour pour SNICKERS en font la personne idéale pour cette collaboration.

Comment les fans peuvent-ils participer au programme de formation Tastebud ?

Les fans peuvent participer au programme de formation Tastebud en visitant Snickers.com/TastebudTraining. Ils peuvent suivre les exercices et courir la chance de gagner des récompenses passionnantes, notamment une séance d'entraînement en solo avec Joel McHale et des barres SNICKERS Hi Protein gratuites.

Où puis-je trouver les barres SNICKERS Hi Protein ?

Les barres SNICKERS Hi Protein sont disponibles dans les saveurs Original et Peanut Butter chez les détaillants du pays. Vous pouvez les trouver dans des barres de taille unique et des boîtes de quatre unités. Vérifiez vos magasins locaux pour vous procurer ces délicieuses friandises riches en protéines.