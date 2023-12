Law & Order : l'unité spéciale d'aide aux victimes revient pour la saison 25 avec des moments passionnants en coulisses

Les fans de Law & Order : Special Victims Unit se réjouissent alors que la série bien-aimée se prépare pour sa 25e saison. Alors que le tournage de la prochaine saison est en cours, l'acteur Ryan Buggle, qui incarne le fils adoptif d'Olivia Benson, Noah, s'est rendu sur les réseaux sociaux pour partager quelques moments en coulisses avec sa co-star Mariska Hargitay.

Dans une série de clichés, on peut voir Buggle et Hargitay regarder la caméra avant de partager un sourire et de prendre la pose sur le plateau. L'alchimie du duo est évidente et il semble qu'ils aient formé un lien étroit à la fois à l'écran et hors écran.

Buggle fait partie intégrante du casting de SVU et son enthousiasme pour la nouvelle saison est palpable. Plus tôt, il avait posté des photos de lui à l'extérieur de sa caravane sur le tournage, respirant la joie et l'anticipation de ce qui allait arriver. Hargitay elle-même a montré son soutien, laissant un commentaire réconfortant reconnaissant leur relation étroite.

La camaraderie entre Buggle et Hargitay s'étend au-delà du plateau. L'année dernière, à l'occasion du 13e anniversaire de Buggle, Hargitay lui a rendu un hommage sincère, louant sa sagesse et son esprit. Il est clair que leur lien va au-delà du jeu d’acteur et ils ont développé une véritable amitié.

En réfléchissant à son expérience de travail avec Hargitay, Buggle a exprimé son admiration pour son talent et son mentorat. Il a révélé qu'elle lui avait appris l'importance d'agir avec le cœur et d'aborder chaque scène avec authenticité. Selon Buggle, être sur le plateau avec Hargitay ressemble à un cours de théâtre, un témoignage de son dévouement et de sa gentillesse.

Alors que Law & Order : Special Victims Unit entame sa 25e saison, les fans peuvent s'attendre à une autre aventure passionnante remplie d'intrigues captivantes et de performances puissantes. Avec le duo dynamique de Buggle et Hargitay à la barre, les téléspectateurs vont vivre une saison inoubliable qui met en valeur leur incroyable alchimie et leur talent.