Margot Robbie s'oppose fermement à la demande de Charles Roven de modifier la date de sortie de "Barbie"

Lors d'une récente conversation entre Margot Robbie et Cillian Murphy pour "Actors on Actors" de Variety, Robbie a révélé que Charles Roven, un producteur avec lequel elle avait déjà travaillé, l'avait appelée pour demander un changement dans la date de sortie de "Barbie". Roven, qui produit également le prochain film de Christopher Nolan, « Oppenheimer », a voulu éviter un affrontement entre les deux films le même jour.

Robbie, cependant, n’était pas disposé à bouger. Elle a dit à Roven : « Nous ne déplaçons pas notre rendez-vous. Si vous avez peur de nous affronter, alors vous déplacez votre rendez-vous. Malgré l'insistance de Roven, Robbie est resté ferme et a refusé de retarder la sortie de « Barbie ».

La décision de sortir « Oppenheimer » et « Barbie » le même jour a initialement généré du buzz, considérant que ce serait la première fois que Nolan sortirait un film en dehors de Warner Bros. depuis deux décennies. Nolan et le studio se sont disputés à propos de la sortie de « Tenet » pendant la pandémie, mais selon Nolan, il n’y a pas de rancune.

Robbie, en revanche, considère la sortie simultanée comme un point positif. Elle pensait que « Oppenheimer » et « Barbie » formaient un « très bon couple » et pensait que le public apprécierait l’opportunité de regarder les deux films ensemble. Son instinct s'est avéré exact puisque la sortie des films le même jour a donné lieu au phénomène connu sous le nom de « Barbenheimer » au cours de l'été.

"Barbie" est devenue Warner Bros. La sortie la plus rentable de l'histoire, rapportant 1.4 milliard de dollars dans le monde, tandis que « Oppenheimer » est devenu le biopic le plus rentable avec 950 millions de dollars dans le monde. Robbie a attribué le succès à la qualité des deux films et à l'enthousiasme entourant les cinéastes.

En fin de compte, le refus de Robbie de modifier la date de sortie a porté ses fruits et le public a eu la chance de profiter simultanément de deux films à succès. L'expérience « Barbenheimer » a démontré l'imprévisibilité de la réception du public et la puissance de la diversité des offres cinématographiques.

