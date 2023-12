Un homme va au-delà de ses attentes pour aider un chien souffrant de problèmes neurologiques à trouver un foyer pour toujours

By

Dans une tournure réconfortante des événements, un homme nommé Joe Rotunda a fait de son mieux pour aider un chien nommé Alva à trouver son foyer pour toujours. Alva, qui souffre du syndrome de Wobbler, une maladie neurologique qui affecte sa colonne vertébrale et son cou, a été renvoyée au refuge en 2022 après avoir été adoptée en 2020. Inquiète de ses chances de trouver un foyer permanent en raison de ses limitations physiques et de la peur et de la défensive qui en résultent. , les sauveteurs d'Alva chez Austin Pets Alive ! ont été soulagés lorsque Rotunda est intervenue.

Après avoir vu Alva sur Instagram, Rotunda est immédiatement tombée amoureuse d'elle. Bien qu'elle ait été informée de la peur d'Alva, Rotunda était déterminée à gagner sa confiance et à lui donner la vie qu'elle méritait. Il a visité le refuge tous les jours pendant deux mois, passant du temps avec Alva et lui montrant qu'elle pouvait lui faire confiance.

Après avoir travaillé avec le personnel de formation du refuge et finalement gagné la confiance d'Alva, Rotunda a pris la décision de la ramener à la maison. Il est allé au-delà de ses attentes pour répondre aux besoins d'Alva, transformant son espace de vie pour assurer son confort et sa sécurité. Cela comprenait la construction d'une rampe extérieure, la création d'un espace sécurisé dans son salon et l'ajout de chenils pour qu'elle puisse décompresser.

Les efforts de Rotunda ont porté leurs fruits, car Alva a fait des progrès remarquables dans sa formation et son bien-être. Elle adore désormais explorer et a même un camarade de jeu pour lui tenir compagnie. Rotunda est reconnaissante d'avoir l'opportunité d'être la compagne d'Alva et pense qu'elle lui a donné bien plus que ce qu'il lui a donné.

L’esprit inspirant et la résilience d’Alva continuent d’inspirer Rotunda. Il sent que l'esprit contagieux d'Alva transparaît, sans se laisser décourager par les obstacles qui se présentent à elle. Leur lien grandissant chaque jour, Rotunda et Alva prouvent qu’il n’y a rien qu’ils ne puissent surmonter ensemble.

Cette histoire réconfortante nous rappelle le pouvoir de l’amour, de la patience et du dévouement pour aider les animaux à surmonter les défis et à trouver leur foyer pour toujours.