Un homme arrêté pour conduite dangereuse et possession d'un véhicule volé

Un homme a été appréhendé tôt lundi matin après avoir mené la police dans une poursuite à grande vitesse dans un véhicule volé. L'incident s'est produit vers 3 h 30 lorsqu'un agent a observé le suspect griller un feu rouge à Boardman Poland Road et Market Street. L'agent a tenté d'effectuer un contrôle routier, mais le suspect lui a échappé en franchissant un autre feu rouge à toute vitesse à Boardman Canfield Road et Glenwood Avenue, et a continué d'accélérer en direction nord.

Au cours de la poursuite, le véhicule du suspect a atteint une vitesse d'environ 90 milles à l'heure, ce qui a fait perdre le contrôle du conducteur à plusieurs reprises. Finalement, la poursuite a pris fin brusquement sur Glenwood Avenue, juste au sud de Brainard Drive. La police a rapidement appréhendé le conducteur, identifié comme étant Kealin Jenkins, 33 ans.

Après une enquête plus approfondie, les agents ont détecté une odeur d'alcool dans l'haleine de Jenkins et il a admis avoir récemment fumé du crack. De plus, un contenant de bière ouvert a été trouvé dans le porte-gobelet du véhicule volé. Jenkins a non seulement reconnu avoir consommé de la bière, mais en a également demandé davantage.

Une inspection plus approfondie du véhicule volé a révélé une vitre brisée et une colonne de direction écaillée, ce qui suggère qu'il avait été illégalement volé. Les autorités ont rapidement contacté le propriétaire du véhicule, qui a confirmé que la voiture était garée dans son allée de Youngstown.

Jenkins fait désormais face à de multiples accusations, notamment conduite d'un véhicule sous influence (OVI), recel de biens volés, possession d'un conteneur ouvert, conduite avec un permis suspendu, conduite imprudente et non-respect. Les résultats de l'alcootest ont indiqué que Jenkins avait un taux d'alcoolémie de 174, bien au-dessus de la limite légale de 08.

Bien que Jenkins ait affirmé avoir obtenu le véhicule volé auprès de deux mineurs non identifiés à Youngstown, il n'a fourni aucune autre information permettant d'identifier les suspects. Jenkins a comparu devant le tribunal mardi et doit tenir une audience préliminaire le 12 décembre.

