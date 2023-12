Les réseaux de télévision diffusent le procès à enjeux élevés de la mort de George Floyd

Les consommateurs d'informations américains peuvent désormais se connecter à plusieurs réseaux de télévision pour suivre le procès de l'ancien policier de Minneapolis, Derek Chauvin, accusé de la mort de George Floyd. Le procès a débuté lundi avec une séquence vidéo puissante montrant Chauvin appuyant son genou sur le cou de Floyd. La vidéo, devenue virale en mai dernier, a déclenché un débat mondial sur l’injustice raciale. Des réseaux comme ABC, CBS, NBC, CNN, Fox News Channel, MSNBC et d'autres ont diffusé les plaidoiries d'ouverture en direct devant le tribunal. Certains réseaux ont mis en garde les téléspectateurs sur la sensibilité des contenus qu’ils s’apprêtaient à voir. Les principaux réseaux de diffusion et Fox News ont abandonné la couverture en direct après les plaidoiries d'ouverture, tandis que HLN, Black News Channel, Law & Crime et CourtTV promettent de fournir une couverture complète de tous les débats. Les services de streaming comme CBSN prévoient d'offrir une couverture complète, dirigeant les téléspectateurs de Hulu et d'Amazon vers leur plateforme de streaming. L’essai constitue une opportunité rare pour les réseaux spécialisés et les services de streaming d’augmenter leur audience. Le procès a été surnommé le « procès Chauvin » par la plupart des réseaux, tandis que d’autres ont utilisé des variantes comme « le procès pour meurtre de George Floyd ». Le procès devrait être suivi de près par un public intéressé par les questions de justice sociale.

Message de navigation