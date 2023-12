Un homme arrêté après avoir menacé une fusillade massive dans une école primaire

By

Sommaire : Un homme a été arrêté pour avoir menacé de commettre une fusillade de masse à l'école primaire de Shoal Creek. Lee Lor, 38 ans, a été appréhendé par la police après que la menace ait été signalée à un tiers. Lor fait maintenant face à une accusation criminelle pour profération de menaces criminelles et il lui est interdit de posséder ou d'acheter des armes à feu. Une ordonnance de protection pénale a été émise pour assurer la sécurité de l'école. Les autorités exhortent toute personne ayant des informations sur l'incident à contacter la division Nord-Est du département de police de San Diego ou Crime Stoppers.

La communauté s'unit pour prévenir une tragédie potentielle dans une école primaire locale

Dans une louable démonstration de vigilance et d'unité, une tragédie potentielle a été déjouée lorsque les autorités ont réussi à arrêter un homme qui aurait menacé de commettre une fusillade de masse à l'école primaire de Shoal Creek. Cette mesure rapide a été prise après que la menace ait été communiquée à un tiers, ce qui a conduit au déploiement des forces de l'ordre pour assurer la sécurité de l'école et de ses élèves.

Le suspect, identifié comme étant Lee Lor, 38 ans, fait désormais face à de graves conséquences juridiques, après avoir été accusé de menaces criminelles. De plus, Lor est sous caution sans caution et il lui est strictement interdit de posséder ou d’acheter des armes à feu. Cette action décisive des forces de l’ordre renforce leur engagement envers la sécurité publique et envoie un message clair selon lequel de telles menaces ne seront pas prises à la légère.

Reconnaissant la gravité de la situation, une ordonnance de protection pénale a été mise en place pour renforcer les mesures de sécurité à l'école primaire Shoal Creek. L'ordre vise à fournir un environnement sûr aux étudiants, au personnel et aux parents, renforçant ainsi l'idée selon laquelle la communauté est unie pour sauvegarder le bien-être de ses enfants.

Les autorités appellent toute personne susceptible de détenir des informations vitales liées à l'incident à se manifester et à coopérer à l'enquête en cours. Ce faisant, les individus peuvent jouer un rôle actif en aidant les forces de l’ordre à garantir que justice soit rendue et à empêcher que d’autres menaces potentielles ne se matérialisent dans notre communauté.

Si vous avez des informations relatives à cet incident, veuillez contacter la division Nord-Est du département de police de San Diego au 858-538-8024 ou Échec au crime. L’effort collectif visant à maintenir un environnement d’apprentissage sûr et sécurisé pour nos enfants est une responsabilité partagée par tous les membres de la communauté. Soyons unis et continuons à protéger nos écoles contre tout danger potentiel.

