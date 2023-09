La base de données de modèles numériques Svalbox : découvrir les merveilles géologiques du Svalbard

L'archipel du Svalbard, situé dans le cercle polaire arctique, est une région isolée et difficile à étudier pour les géoscientifiques. Cependant, la nouvelle base de données de modèles numériques Svalbox (DMDb) change la donne en fournissant des modèles numériques d'affleurements (DOM) et des données géoscientifiques librement accessibles sur cette zone géologiquement diversifiée.

Les modèles numériques d'affleurements sont des représentations tridimensionnelles d'affleurements géologiques qui ont révolutionné la façon de travailler des géoscientifiques. Le Svalbox DMDb intègre ces modèles à d'autres données, notamment des images de drones 3D, pour créer une ressource complète destinée aux chercheurs, aux enseignants et aux professionnels de l'industrie.

Ce qui distingue Svalbox DMDb, c'est son adhésion aux principes FAIR, rendant les données trouvables, accessibles, interopérables et réutilisables. Chaque entrée de la base de données comprend à la fois des données d'entrée brutes et des données de sortie traitées, et se voit attribuer un DOI à des fins de traçabilité et de citation.

La base de données est le résultat d’années de travail et d’itérations de chercheurs tels que Peter Betlem, qui a reconnu la nécessité d’une infrastructure numérique pour archiver la grande quantité de données de drones collectées lors des campagnes de terrain. Le Svalbox DMDb soutient non seulement la recherche, mais constitue également une aide pédagogique précieuse, permettant aux scientifiques d'explorer des sites inaccessibles et de se préparer à des expéditions.

La base de données a déjà donné lieu à des collaborations et à des publications, démontrant son importance en tant que ressource pour la recherche scientifique. Le Svalbox DMDb préserve le paysage changeant de l’Arctique et son potentiel géologique, fournissant ainsi des informations précieuses aux générations futures.

Une caractéristique remarquable mise en évidence dans l'article de Geosphere est le profil de Festningen, le seul géotope du Svalbard. Ce profil propose un voyage à travers 400 millions d'années d'histoire géologique, permettant aux chercheurs de remonter le temps et d'étudier la stratigraphie verticale.

Dans l’ensemble, le Svalbox DMDb dévoile les merveilles géologiques du Svalbard, permettant aux géoscientifiques d’étudier et de comprendre cette région unique. Avec sa collection croissante de modèles numériques d’affleurements, la base de données est sur le point de continuer à jouer un rôle essentiel dans la recherche scientifique et l’éducation.

Sources:

– Article Géosphère : « Numérisation de l’intrusion ignée à Hyperittfossen (Svalbox DOM 2020-0006) »

– Société géologique d'Amérique