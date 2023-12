Make Way : une touche créative aux courses d'arcade

Dans sa deuxième version, le studio britannique Ice Beam nous présente Make Way, un jeu de course d'arcade de haut en bas avec une touche unique. Disponible sur diverses plateformes, notamment PC, Xbox Series X | S et Nintendo Switch, Make Way introduit un mécanisme révolutionnaire qui permet aux joueurs de créer leurs propres parcours de course pendant qu'ils jouent.

Finies les pistes prédéterminées trouvées dans les jeux de course traditionnels. Au lieu de cela, les joueurs disposent d'une sélection aléatoire de morceaux de piste parmi lesquels choisir, y compris des tronçons de route ouverts, des virages, des boucles et même des plates-formes mobiles. Ce mécanisme dynamique de création de pistes garantit que chaque course est une expérience chaotique et passionnante, où les joueurs doivent s'adapter au parcours en constante évolution.

Bien que Make Way adopte une esthétique de jeu de société ludique et à faibles enjeux, il offre également un élément de stratégie surprenant. Les joueurs peuvent placer stratégiquement des dangers comme des barrières mobiles et des piles de pneus rebondissants, ainsi qu'utiliser des bonus offensifs pour déjouer leurs adversaires. Le jeu récompense les joueurs rusés avec la satisfaction de déjouer leurs rivaux.

Make Way est à son meilleur lorsqu'il est joué avec un groupe d'amis, offrant un divertissement sans fin et des moments fantaisistes. Cependant, jouer en solo peut entraîner des problèmes techniques occasionnels et l'absence d'adversaires IA si un joueur abandonne en ligne. Néanmoins, ces inconvénients mineurs n’éclipsent pas le plaisir général du jeu.

Le processus de création de pistes dans Make Way est parfaitement intégré au gameplay. Les joueurs sélectionnent et attachent à tour de rôle des morceaux de piste en temps réel, ce qui entraîne une expansion rapide du parcours. Les segments de course offrent une maniabilité légère et engageante du véhicule, établissant un équilibre entre défi et contrôle. Savoir quand freiner et naviguer dans les virages avec précision est la clé pour assurer la victoire.

Le point culminant de Make Way est de voir la piste se transformer en une course d'obstacles dangereuse. Entourer les virages avec des ventilateurs géants pour faire tomber les adversaires hors de la piste est un délice sournois. Le jeu utilise un système de points pour déterminer le gagnant, avec des points de contrôle offrant une chance aux joueurs éliminés de réapparaître. Les pièces, modes et skins de véhicules cosmétiques à débloquer ajoutent à la valeur de rejouabilité du jeu.

Make Way est un jeu de course captivant et innovant qui injecte de la créativité et de l'imprévisibilité dans le genre. Même s'il peut présenter certaines limites lorsqu'il est joué en solo, il brille sans aucun doute comme une expérience multijoueur qui garantit rire et compétition intense. Alors rassemblez vos amis et préparez-vous à créer les parcours de course les plus fous de Make Way.

En savoir plus dans l'histoire Web : Make Way : une touche créative aux courses d'arcade