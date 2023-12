Vivez les sensations fortes d'être un raton laveur espiègle à Toronto

By

Avez-vous déjà rêvé de faire des ravages et d'explorer la ville en tant que raton laveur ? Eh bien, maintenant vous pouvez ! Un cinéaste torontois, Jason Leaver, a créé un nouveau jeu vidéo passionnant appelé « Trash Panda » qui permet aux joueurs de se mettre dans les pattes d'un raton laveur et de s'adonner à leur amour des déchets. Sorti le 15 novembre dernier, le jeu a déjà gagné pas mal de points.

Inspiré par la curiosité induite par la pandémie, Leaver s’est découvert une passion pour le codage pendant le confinement de 2021. En quelques années, il a développé « Trash Panda », qui se déroule au cœur de Toronto. Avec son gameplay ludique et immersif, le jeu a rapidement retenu l’attention des joueurs lors de sa phase de bêta-test.

Contrairement aux jeux vidéo traditionnels avec des niveaux à parcourir, « Trash Panda » est divisé en différents quartiers, comprenant actuellement l'île Algonquin, Cabbagetown, la plage, Swansea et l'usine de traitement de l'eau. Leaver envisage d'étendre le jeu en ajoutant au moins deux quartiers supplémentaires, et il est même ouvert aux suggestions de la communauté des joueurs.

Alors que les joueurs parcourent les rues de Toronto, leur objectif est simple : créer le plus grand désordre possible. La simplicité du jeu et la représentation précise de l'ambiance de Toronto ont trouvé un écho auprès des joueurs de tous âges. En fait, certains joueurs, en particulier les enfants, ont pris le jeu si au sérieux qu’ils ne laissent aucune poubelle au hasard.

Même si les ratons laveurs peuvent être mignons, ils peuvent être une source de préoccupation dans la vraie vie. Depuis l’apparition de la pandémie de COVID-19, Toronto a connu une recrudescence du comportement agressif des ratons laveurs, ce qui a incité à les avertir d’éviter toute interaction avec eux. Dans cette optique, le jeu vidéo « Trash Panda » offre une alternative sûre et agréable aux amateurs de ratons laveurs.

Leaver croit qu'un jeu comme « Trash Panda » capture parfaitement l'esprit de Toronto et s'attend à ce qu'il soit bien accueilli par la communauté. Si vous avez hâte de vous lancer dans une aventure passionnante de raton laveur, « Trash Panda » est disponible à l'achat sur Steam au prix de 9.99 $.

Pour plus d'informations sur « Trash Panda » et pour découvrir le monde fantaisiste des ratons laveurs espiègles, visitez le site Web du jeu.

QFP

1. Combien coûte « Trash Panda » ?

« Trash Panda » est disponible à l'achat sur Steam au prix de 9.99 $.

2. Puis-je suggérer de nouveaux quartiers pour le jeu ?

Absolument! Jason Leaver, le créateur de « Trash Panda », est ouvert aux suggestions de la communauté des joueurs concernant de nouveaux quartiers à ajouter au jeu.

3. « Trash Panda » est-il adapté aux enfants ?

Oui, le jeu convient aux joueurs de tous âges. Cependant, certains enfants peuvent prendre le jeu très au sérieux et ne laisser aucune poubelle au hasard.

4. « Trash Panda » représente-t-il fidèlement Toronto ?

Oui, « Trash Panda » vise à capturer l'ambiance et l'esprit de Toronto. Les joueurs pourront explorer différents quartiers et découvrir l’essence de la ville.