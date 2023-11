Une moto et une camionnette entrent en collision, route principale A16 fermée à Ludborough

La route principale A16 dans les deux sens a été fermée à Ludborough à la suite d'un grave accident impliquant une moto et une camionnette. La collision s'est produite à la jonction de l'île A16 entre Main Road et Pear Tree Lane. L'incident a été signalé à 11.34 h 21 le mardi XNUMX novembre, ce qui a incité les autorités à conseiller aux conducteurs d'éviter la zone. Pour l’instant, on ne sait pas si la collision a fait des blessés. La police du Lincolnshire a été contactée pour plus d'informations.

Le système de surveillance du trafic Inrix indique une circulation lente de l'A18 Pear Tree Lane à Ludborough à Church Lane à Utterby. Les navetteurs sont encouragés à trouver des itinéraires alternatifs pour éviter tout retard.

FAQ:

Q : Quelle est la cause de la fermeture ?

R : La fermeture est due à un grave accident impliquant une moto et une camionnette.

Q : Où la collision s’est-elle produite ?

R : La collision a eu lieu à la jonction de l'île A16 entre Main Road et Pear Tree Lane à Ludborough.

Q : Quelqu’un a-t-il été blessé ?

R : On ne sait actuellement pas si quelqu'un a été blessé lors de la collision.

Q : Y a-t-il des nouvelles de la police ?

R : La police du Lincolnshire a déclaré que d'autres mises à jour seraient publiées dès qu'elles seraient disponibles.

Veuillez noter qu'il s'agit d'une situation continue et que nous fournirons des mises à jour à mesure que de plus amples informations seront accessibles.

Source : Lincolnshire en direct