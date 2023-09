L'iPhone 15 d'Apple présente la norme de chargement sans fil de nouvelle génération

Apple a récemment dévoilé sa nouvelle gamme d'iPhone 15, et l'un des points forts est sa prise en charge de Qi2, la dernière génération de la norme de chargement sans fil Qi, ainsi que de la technologie MagSafe existante. Cela fait de l’iPhone 15 le premier smartphone à disposer de la nouvelle norme de chargement Qi2. Qi2 a été annoncé pour la première fois par Apple en janvier 2023.

Qu’est-ce que cela signifie pour les utilisateurs d’iPhone 15 ? Eh bien, cela signifie qu'ils peuvent désormais charger leurs iPhones avec des chargeurs sans fil non MagSafe sans compromettre la vitesse. Auparavant, l’utilisation d’un chargeur sans fil Anker, par exemple, limitait la vitesse de charge à 7.5 W. En revanche, le chargeur MagSafe pourrait fournir une charge jusqu’à 15 W, doublant ainsi la vitesse. Cependant, avec les nouveaux chargeurs sans fil Qi2 prenant en charge jusqu'à 15 W, les utilisateurs d'iPhone 15 peuvent désormais bénéficier de la même vitesse de charge rapide qu'avec la technologie MagSafe d'Apple.

Mais ce n'est pas tout. Qi2, basé sur MagSafe d'Apple, utilise également des aimants pour fixer solidement l'iPhone au chargeur, garantissant ainsi une expérience de charge stable et fiable. Cela signifie que les utilisateurs peuvent continuer à profiter de la commodité et de la facilité de MagSafe tout en bénéficiant de la compatibilité plus large de la norme Qi.

Outre l’amélioration de la vitesse et de la compatibilité, l’adoption de la norme Qi2 offre également aux fabricants la possibilité de proposer des accessoires compatibles MagSafe à des prix plus abordables. Comme Qi2 n'implique pas de frais de licence d'Apple, il ouvre la possibilité à un plus large éventail d'options économiques pour les clients.

Pour l’avenir, on s’attend à ce que Qi2 prenne davantage en charge des vitesses de charge encore plus rapides à l’avenir. À mesure que de plus en plus de chargeurs compatibles Qi2 seront disponibles sur le marché, les utilisateurs d'iPhone disposant d'appareils prenant en charge la nouvelle norme pourront profiter pleinement de ces capacités de charge améliorées.

Sources : événement Apple Wonderlust