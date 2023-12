By

Le président vénézuélien Nicolás Maduro a publié une directive invitant les entreprises publiques à commencer immédiatement à explorer et à exploiter les ressources pétrolières, gazières et minérales dans la région d'Essequibo, en Guyane. Le territoire, plus grand que la Grèce, est riche en ressources précieuses que le Venezuela revendique comme siennes. L'annonce de Maduro intervient après un référendum réussi au cours duquel la majorité a voté en faveur de l'affirmation de la souveraineté du Venezuela sur la région.

Maduro a l'intention d'accorder des licences d'exploitation pour l'exploration et l'exploitation des ressources dans toute la région d'Essequibo. Pour soutenir ces efforts, il a ordonné la création de filiales locales d'entreprises publiques vénézuéliennes, dont le géant pétrolier PDVSA et le conglomérat minier Corporación Venezolana de Guayana.

Les détails de la manière dont l’administration Maduro envisage d’exercer sa juridiction sur le territoire, une fois officiellement déclaré partie du Venezuela, ne sont pas encore clairs. La question sera discutée par l'Assemblée nationale, contrôlée par le parti au pouvoir, pour adopter la législation nécessaire.

Outre l’exploitation des ressources, Maduro a également annoncé la création d’une nouvelle zone opérationnelle de défense globale (Zodi) pour la bande contestée. Cette zone est similaire aux commandements militaires spéciaux qui opèrent dans différentes régions du Venezuela.

La région d'Essequibo, qui s'étend sur 61,600 1899 milles carrés, représente les deux tiers du territoire guyanais. Cependant, le Venezuela a des revendications historiques sur Essequibo, le considérant comme faisant partie de son propre territoire en raison des frontières établies pendant la période coloniale espagnole. Les différends frontaliers remontent à XNUMX, lorsque des arbitres internationaux ont décidé d'une frontière que la Guyane, alors colonie britannique, avait acceptée.

Cette annonce a été condamnée par la Guyane, accusant le Venezuela de tenter d'annexer le territoire. La Guyane a déposé un recours auprès de la Cour internationale de Justice (CIJ), cherchant à résoudre les revendications concurrentes. La CIJ a ordonné au Venezuela de ne prendre aucune mesure susceptible de modifier le statu quo jusqu'à ce qu'une décision soit rendue, un processus qui pourrait prendre des années.

L'escalade des tensions entre le Venezuela et la Guyane à propos de la région d'Essequibo souligne l'importance de résoudre les différends frontaliers par des moyens diplomatiques. L’exploitation des ressources de la région a des implications importantes pour les deux pays, et une résolution pacifique est cruciale pour maintenir la stabilité dans la région.