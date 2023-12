Macquarie augmente son objectif de prix sur Microsoft, citant le potentiel de revenus de AI Copilot

By

Macquarie, l'une des principales sociétés de services financiers, a relevé son objectif de cours sur Microsoft à 430.00 $, contre 405.00 $, tout en maintenant une note de surperformance. Cette décision a été motivée par les opportunités de revenus potentielles présentées par le portefeuille de copilotes IA de Microsoft, qui, selon Macquarie, pourraient générer environ 9.1 milliards de dollars de revenus supplémentaires.

Selon l'analyse, les produits copilotes d'IA de Microsoft ont le potentiel de générer une augmentation significative des revenus avec une marge brute élevée comprise entre 61 % et 91 %. Dans le scénario de base, cela pourrait entraîner une augmentation de 0.49 $ du bénéfice par action (BPA) d'ici l'exercice 2026. Cependant, dans un scénario optimiste avec une adoption et une densité d'utilisateurs plus élevées par machine, l'augmentation du BPA pourrait atteindre un niveau aussi élevé. à 2.17 $.

Le potentiel de revenus du portefeuille copilote d'IA de Microsoft a été évalué en analysant les taux d'adoption de chaque produit d'ici la fin de l'exercice 2025. Les informations du secteur fournies par les leaders de l'IA suggèrent que les entreprises passeront l'exercice 2024 à évaluer et à tester ces applications. Une adoption significative devrait suivre en 2025, une fois que les premières évaluations seront terminées et que les données sur l’efficacité des copilotes d’IA seront disponibles.

Commentant le potentiel de revenus, les analystes de Macquarie ont déclaré : « Dans notre scénario de base, nous estimons que Microsoft pourrait générer environ 7.3 milliards de dollars d'ARR supplémentaire à partir de M365 Copilot d'ici la fin de l'exercice 25E auprès des ~20 millions d'utilisateurs que notre taux d'adoption de 5 % représente. implique. Nous pensons que cela est raisonnable car M365 Copilot est disponible à l'achat au prix de 30 $/utilisateur/mois par les clients M365 E3 ou E5, ou par les petites et moyennes entreprises disposant de licences M365 Business Standard ou Business Premium.

L'objectif de prix accru de Macquarie reflète les opportunités de croissance potentielles pour Microsoft grâce à son portefeuille de copilotes IA. Avec l'augmentation attendue des revenus et du BPA, la société devrait poursuivre ses performances positives dans les années à venir.