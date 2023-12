L'apprentissage automatique révolutionne la prédiction de surface pour les matériaux multicomposants

Les algorithmes d’apprentissage automatique ont révolutionné le domaine de la science des matériaux, fournissant des prédictions plus rapides et plus précises des structures de surface des matériaux à plusieurs composants. Auparavant, la prévision des structures de surface des matériaux en fonction de variables thermodynamiques était limitée par les ressources informatiques requises pour des simulations énergétiques précises et un échantillonnage statistique. Cependant, une nouvelle approche utilisant une boucle de calcul à deux facettes a accéléré à la fois les méthodes de notation énergétique et d’échantillonnage statistique.

Les chercheurs ont développé des potentiels interatomiques d’apprentissage automatique rapides, évolutifs et économes en données, entraînés sur des calculs de théorie fonctionnelle de la densité à haut débit. En utilisant l'apprentissage actif en boucle fermée, ces algorithmes peuvent prédire les diagrammes de phases de surface de matériaux à plusieurs composants. De plus, l'échantillonnage Monte Carlo par chaîne de Markov dans l'ensemble canonique semi-grand est activé grâce à l'utilisation de sites de surface virtuelle.

L'étude démontre l'efficacité de cette nouvelle approche en prédisant les surfaces des matériaux GaN (0001), Si (111) et SrTiO3 (001), qui sont cohérentes avec les travaux antérieurs et révèlent également des terminaisons de surface non signalées auparavant. Cela suggère que la stratégie proposée peut modéliser efficacement des surfaces de matériaux complexes et découvrir de nouvelles terminaisons de surface jusqu'alors inconnues.

En combinant la puissance de l’apprentissage automatique avec les simulations informatiques, les chercheurs sont désormais en mesure de surmonter les limites des méthodes traditionnelles et d’accélérer la découverte de nouvelles structures de surface des matériaux. Cette avancée a des implications significatives pour diverses applications, telles que la catalyse et l’électronique, où la compréhension des surfaces et des interfaces des matériaux est cruciale. Grâce à la capacité de prédire les structures de surface de manière plus efficace et plus précise, les scientifiques peuvent désormais prendre des décisions plus éclairées lors de la conception et de l'optimisation de matériaux pour des applications spécifiques.

En savoir plus dans l'histoire Web : L'apprentissage automatique révolutionne la prédiction de surface pour les matériaux multicomposants