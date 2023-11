Nouveau MacBook Pro Apple M3 : des performances améliorées à un prix réduit

By

Si vous envisagez le nouveau MacBook Pro M14 3 pouces d'Apple, c'est maintenant votre chance d'économiser. Amazon propose actuellement une baisse de prix sur le modèle d'entrée de gamme, doté d'un processeur à 8 cœurs et d'un GPU à 10 cœurs. Initialement au prix de 1,599 1,449 $, vous pouvez désormais l'obtenir pour 150 XNUMX $ expédié. Cela représente une réduction de XNUMX $ sur un ordinateur portable récemment sorti.

Mais les économies ne s'arrêtent pas là. Le modèle surélevé de 1 To est également en vente au prix de 1,649 1,799 $, contre XNUMX XNUMX $. Que vous recherchiez plus de stockage ou une option économique, il y a une offre pour vous.

Qu'est-ce qui distingue le nouveau MacBook Pro M3 de ses prédécesseurs ? Apple a présenté la dernière puce M3, sa première puce 3 nm à ce jour. Avec un processeur à 8 cœurs, un GPU à 10 cœurs et un moteur neuronal à 16 cœurs, cette puce mobile offre les meilleures performances d'Apple à ce jour. Il est parfait pour le multitâche quotidien et peut gérer facilement des projets professionnels tels que l'édition de photos haute résolution et de vidéos 4K.

De plus, le MacBook Pro M3 est doté d'un superbe écran Liquid Retina XDR avec des taux de rafraîchissement ProMotion de 120 Hz et une prise en charge de la large gamme de couleurs P3. Le nouveau coloris Space Black ajoute une touche de sophistication, tandis que les ports Thunderbolt, une sortie HDMI 8K et un emplacement pour carte SD garantissent des options de connectivité pour tous vos besoins multimédia.

Grâce à sa conception économe en énergie, le MacBook Pro peut offrir des performances exceptionnelles tout au long de la journée, que vous soyez sur batterie ou branché. Vous pouvez compter sur ses performances fiables pour toutes vos tâches professionnelles et personnelles.

