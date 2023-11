Eva Farms : votre escapade de luxe ultime à Gurugram

Évadez-vous dans le luxe à Eva Farms, la nouvelle destination de ferme à Gurugram. Nichée au milieu des collines à couper le souffle d'Aravali, cette vaste propriété de 4 acres offre une expérience inégalée pour toutes sortes de célébrations, qu'il s'agisse d'un mariage, d'un événement d'entreprise, d'une fête d'anniversaire ou d'une réunion.

Découvrez le mélange parfait de nature et de commodité chez Eva Farms. Tout en étant nichée dans un endroit serein à flanc de colline, la propriété est toujours à proximité du centre-ville, offrant un accès facile aux clients. La vaste pelouse extérieure et les espaces de restauration en plein air créent un cadre grandiose pour les réceptions et les rassemblements. Entrez dans la salle intérieure entièrement équipée, dotée de la climatisation, d'un système audio de pointe et d'un éclairage d'ambiance captivant, ouvrant la voie à des événements privés inoubliables.

Chez Eva Farms, chaque détail est méticuleusement conçu pour assurer votre confort et votre satisfaction. Choisissez parmi une gamme d'options d'hébergement, notamment des chambres de luxe, des suites de luxe et des maisons d'hôtes, vous permettant de vous détendre avec style après les festivités. La propriété dispose également d'une gamme d'équipements de loisirs tels qu'un spa, une salle de sport, une piscine, un jacuzzi, des belvédères et des sentiers de randonnée panoramiques, offrant quelque chose pour tout le monde.

Avec une équipe d'experts à votre disposition, Eva Farms s'occupe de tous vos besoins événementiels. Des menus personnalisés au décor époustouflant, en passant par les divertissements, la photographie et bien plus encore, leur équipe dévouée veille à ce que chaque célébration soit parfaitement adaptée. Découvrez une hospitalité 5 étoiles sur mesure qui garantit une célébration exclusive et inoubliable pour chaque occasion.

Caractéristiques principales : Eva Farms ne néglige aucun effort pour offrir une expérience luxueuse. Les chambres sont élégamment aménagées avec un mobilier modulable et offrent des équipements modernes tels qu'une connexion Wi-Fi, une télévision et un mini-réfrigérateur. Offrez-vous les restaurants multicuisine de la propriété, les services de restauration personnalisés, la piscine et le jacuzzi privés, les installations de divertissement, les jardins magnifiquement paysagers, les vues sur les montagnes et les belvédères pittoresques.

Avec les services événementiels pris en charge par leur équipe dédiée, vous pouvez vous attendre à une expérience fluide. Un décor conçu sur mesure, des arrangements d'éclairage et de son professionnels, des spectacles en direct, des photographies et bien plus encore sont savamment orchestrés pour créer des moments magiques. Les clients bénéficient également de services 5 étoiles comme une réception ouverte 24 heures sur XNUMX, des transferts aéroport, des services de blanchisserie, un grand parking et une sécurité XNUMX heures sur XNUMX.

Eva Farms n'est pas seulement un lieu ; c'est une destination qui s'adresse à toutes les occasions et à tous les rassemblements. Des fêtes animées au bord de la piscine aux mariages romantiques, il y en a pour tous les goûts. Les couples à la recherche d'un lieu privé et enchanteur à Gurgaon trouveront chez Eva Farms une retraite idyllique. Que vous soyez un local ou un visiteur averti, Eva Farms vous promet une escapade inoubliable au-delà des limites de la ville.

Questions Fréquentes

1. Quels types d’événements peuvent être organisés à Eva Farms ?

Eva Farms convient à un large éventail de célébrations, notamment les mariages, les événements d'entreprise, les anniversaires, les réunions et bien plus encore.

2. Quels hébergements sont disponibles à Eva Farms ?

Eva Farms propose une variété d'hébergements, des chambres de luxe aux suites de luxe en passant par les maisons d'hôtes, garantissant un séjour confortable aux clients.

3. Quelles commodités sont disponibles chez Eva Farms ?

Les clients peuvent profiter d'équipements tels qu'un spa, une salle de sport, une piscine, un jacuzzi, des kiosques et des sentiers de randonnée pittoresques pendant leur séjour à Eva Farms.

4. Eva Farms peut-elle fournir des services événementiels ?

Oui, Eva Farms dispose d'une équipe dédiée qui propose des services événementiels comprenant des menus personnalisés, une décoration, des divertissements, des photographies et bien plus encore.

5. Eva Farms est-il adapté aux escapades romantiques ?

Oui, Eva Farms offre une atmosphère romantique et privée, ce qui en fait une destination idéale pour les couples à Gurgaon.