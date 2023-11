La mission Lucy de la NASA a récemment fait une découverte inattendue en survolant son premier astéroïde. Le vaisseau spatial, nommé Lucy, a eu une rencontre rapprochée avec le petit astéroïde Dinkinesh, situé dans la ceinture principale d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Ce que les astronomes pensaient initialement être un seul astéroïde s’est avéré être une paire binaire composée de deux roches spatiales.

Le chercheur principal de Lucy au Southwest Research Institute, Hal Levison, a exprimé son enthousiasme, déclarant que Dinkinesh était vraiment à la hauteur de son nom, qui signifie « merveilleux » en langue amharique éthiopienne. Levison a souligné l'importance de cette révélation, car la mission Lucy devait initialement survoler sept astéroïdes, mais en a maintenant rencontré onze, dont Dinkinesh et deux lunes troyennes.

Les astronomes ont soupçonné pour la première fois la présence d'un duo lorsque la suite d'instruments de Lucy a détecté des changements de luminosité avant l'approche rapprochée du vaisseau spatial. Le plus gros astéroïde de la paire est estimé à 805 mètres de large, tandis que le plus petit mesure 0.15 mètres de diamètre.

Lors de l'approche la plus proche, Lucy s'est approchée à moins de 265 kilomètres de la surface de l'astéroïde. Cette proximité a permis au vaisseau spatial de tester ses équipements, y compris son système de suivi de terminal, qui a réussi à localiser et à suivre la roche spatiale de manière autonome tout en naviguant à une vitesse de 425 10,000 milles par heure (4.5 kilomètres par seconde).

L'un des scientifiques du projet du Goddard Space Flight Center de la NASA, Keith Noll, a exprimé son enthousiasme à l'idée d'étudier ces astéroïdes uniques. Bien que le duo présente certaines similitudes avec les astéroïdes binaires géocroiseurs Didymos et Dimorphos observés par la mission DART, il existe des différences intrigantes qui méritent d’être étudiées.

Les données collectées lors du survol contribueront également à notre compréhension des petits astéroïdes en fournissant une comparaison précieuse avec les observations des missions précédentes de la NASA. De plus, cette mission prépare l’équipe Lucy aux futurs survols d’astéroïdes, comme la prochaine rencontre avec l’astéroïde de la ceinture principale Donaldjohanson en 2025.

L'objectif principal de Lucy est d'explorer les essaims d'astéroïdes troyens de Jupiter. Ces essaims sont divisés en deux groupes : ceux qui précèdent Jupiter et ceux qui le suivent. Jusqu’à présent, notre connaissance des chevaux de Troie reposait principalement sur des rendus artistiques et des animations en raison de leur localisation lointaine. Cependant, Lucy fournira des images haute résolution, nous permettant d’observer en profondeur ces énigmatiques roches spatiales.

Le vaisseau spatial devrait atteindre les astéroïdes troyens en 2027, dont chacun variera en taille et en couleur. En étudiant ces astéroïdes, la mission Lucy vise à percer les mystères de la formation de notre système solaire il y a 4.5 milliards d'années et à comprendre les processus qui ont conduit les planètes à leur position actuelle.

QFP

Q : Qu'a découvert la mission Lucy de la NASA lors de son survol ?

R : Le vaisseau spatial Lucy a déterminé que ce que l'on pensait initialement être un seul astéroïde est en réalité une paire binaire de roches spatiales.

Q : Quelle est la taille des astéroïdes plus gros et plus petits ?

R : Le plus gros astéroïde est estimé à 805 mètres de large, tandis que le plus petit mesure 0.15 mètres de diamètre.

Q : Quel est le but du système de suivi du terminal sur le vaisseau spatial Lucy ?

R : Le système de suivi du terminal permet au vaisseau spatial de localiser et de suivre de manière autonome une roche spatiale tout en volant à grande vitesse.

Q : Comment la mission Lucy contribuera-t-elle à notre compréhension des petits astéroïdes ?

R : Les données collectées lors du survol fourniront des informations et des comparaisons précieuses avec les observations de petits astéroïdes effectuées par les missions précédentes de la NASA.

Q : Quelle est la signification des astéroïdes troyens que Lucy va explorer ?

R : L'exploration des astéroïdes troyens par Lucy offrira des images haute résolution et dévoilera les mystères de la formation de notre système solaire, fournissant ainsi un aperçu du positionnement planétaire et de l'origine de notre voisinage cosmique.