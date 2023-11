Présentation de l'application Pixel Camera améliorée avec de nouvelles fonctionnalités intéressantes

La célèbre application Pixel Camera de Google a fait peau neuve, offrant aux utilisateurs une expérience de photographie et de vidéographie améliorée. La dernière refonte comprend un curseur pratique, permettant des transitions fluides entre les modes Photo et Vidéo. Accompagnant ce curseur, les utilisateurs trouveront un nouveau bouton Paramètres photo/vidéo sur le côté gauche et, exclusivement sur le Pixel 8 Pro, un bouton Pro Controls sur la droite.

Intégrant les commentaires des utilisateurs et tirant parti des dernières avancées technologiques, l'application Pixel Camera dispose désormais d'une interface utilisateur très intuitive. Que vous capturiez des moments précieux avec de superbes photos ou que vous filmiez des vidéos éclatantes, cette application mise à jour garantit une commodité et une flexibilité maximales.

L'introduction du bouton Paramètres photo/vidéo permet aux utilisateurs de personnaliser facilement les préférences de leur appareil photo. D'un simple toucher, vous pouvez facilement ajuster divers paramètres de l'appareil photo en fonction de vos préférences individuelles. De l'exposition et de la balance des blancs aux lignes de grille et aux paramètres de minuterie, l'application Pixel Camera vous permet de contrôler totalement votre expérience de photographie et de vidéographie.

Le Pixel 8 Pro va encore plus loin dans cette expérience avec l’ajout du bouton Pro Controls. Cette fonctionnalité exclusive offre aux photographes et vidéastes professionnels des paramètres et des commandes avancés, leur permettant de capturer des moments à couper le souffle avec une précision et une créativité inégalées. Des réglages manuels de la mise au point et de la vitesse d'obturation aux options de formatage vidéo de qualité professionnelle, le Pixel 8 Pro garantit que les professionnels disposent des outils dont ils ont besoin pour réaliser leur vision artistique.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Comment puis-je basculer entre les modes Photo et Vidéo dans l'application Pixel Camera ?

Pour basculer entre les modes Photo et Vidéo, utilisez simplement le curseur fourni dans l'interface repensée de l'application Pixel Camera. Faites-le glisser vers le mode souhaité et votre appareil photo passera instantanément à ce mode.

2. Puis-je personnaliser les paramètres de l'appareil photo dans l'application Pixel Camera ?

Oui, l'application Pixel Camera mise à jour permet de personnaliser les paramètres de l'appareil photo. En appuyant sur le bouton Paramètres photo/vidéo, vous pouvez accéder à une gamme d'options pour régler l'exposition, la balance des blancs, les lignes de grille, etc.

3. Que sont les commandes Pro du Pixel 8 Pro ?

La fonction Pro Controls, exclusive au Pixel 8 Pro, fournit des paramètres et des commandes avancés conçus pour les photographes et vidéastes professionnels. Il comprend des options de mise au point manuelle, de réglage de la vitesse d'obturation et de formatage vidéo de qualité professionnelle.

4. L'application Pixel Camera repensée est-elle disponible sur tous les appareils Pixel ?

Bien que l'application Pixel Camera améliorée soit disponible sur la plupart des appareils Pixel, la fonctionnalité Pro Controls est exclusive au Pixel 8 Pro. Les utilisateurs d'autres modèles Pixel peuvent toujours profiter de l'interface et des fonctionnalités améliorées de l'application mise à jour.