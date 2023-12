Le prix Mega Millions non réclamé d'un million de dollars persiste alors que le gagnant reste inconnu

Selon les responsables du loto du New Jersey, un prix Mega Millions d'un million de dollars est toujours à gagner car le gagnant ne s'est pas encore manifesté. Le billet gagnant a été vendu au magasin Caba Grocery à Perth Amboy, situé juste à l'extérieur de Newark. Les numéros gagnants du tirage étaient 1, 17, 22, 25 et 30, le numéro Megaball étant le 38. Bien qu'un détenteur de billet ait trouvé cinq numéros, personne n'a encore réclamé le prix.

Lors du dernier tirage Mega Millions du 1er décembre, aucun joueur n'a remporté le jackpot, ce qui a porté celui-ci à environ 355 millions de dollars. Cependant, trois joueurs du Massachusetts, de New York et du Texas ont trouvé cinq numéros. Le coût pour jouer au Mega Millions n'est que de 2 $, avec des prix allant de 2 $ au montant du jackpot.

Les chances de gagner un prix d'un million de dollars au Mega Millions sont de une sur 1 millions, tandis que les chances de gagner le jackpot sont de une sur 12.6 millions. Il est intéressant de noter que le Mega Millions est considéré comme plus difficile à gagner que le Powerball.

Lorsqu'il s'agit de réclamer le prix, les gagnants du jackpot ont deux options : le recevoir en plusieurs versements ou sous forme d'une somme forfaitaire. Si le gagnant choisit l’option rente, il recevra un chèque suivi de 29 versements annuels, chacun étant cinq pour cent plus élevé que le précédent. En revanche, ceux qui optent pour le montant forfaitaire verront leurs gains soumis aux impôts fédéraux et potentiellement étatiques. Le taux d'imposition fédéral sur les gains de loterie est de 24 pour cent, les taux d'imposition des États variant à travers les États-Unis. Par exemple, il n’y a pas de taxes d’État sur les gains de loterie en Floride, en Californie et au Texas, mais le taux est de XNUMX % dans le New Jersey.

Alors que la recherche de l'heureux gagnant du Mega Millions d'un million de dollars se poursuit, les joueurs sont encouragés à vérifier leurs billets et à réclamer leurs prix avant la date limite.

