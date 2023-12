L’or : La poussière scintillante formée par les collisions cosmiques

L’or a captivé et attiré l’humanité tout au long de son histoire, et son attrait va bien au-delà de sa valeur matérielle. Alors que nous pensons généralement à l’or comme quelque chose obtenu par l’exploitation minière, son origine à l’échelle cosmique est bien plus extraordinaire. Méconnu de nombreux, l’or se forme lors de la violente collision d’étoiles massives dans les profondeurs de l’espace.

Lorsque des étoiles à neutrons, qui sont des restes incroyablement denses d’étoiles mortes, entrent en collision, elles génèrent un événement impressionnant. Ces collisions créent des ondes gravitationnelles, des ondulations dans l’espace-temps lui-même. De plus, elles produisent des sursauts gamma de haute énergie, ainsi qu’une brillante explosion de lumière appelée kilonova. Ces phénomènes extraordinaires peuvent être détectés sur de vastes distances dans l’espace.

Une équipe de chercheurs de l’Institut Max Planck de physique gravitationnelle et de l’Université de Potsdam a récemment étudié la seule explosion de kilonova enregistrée, survenue en 2017. En analysant les signatures et les données obtenues à partir de cet événement, ainsi que des observations supplémentaires d’autres étoiles par le biais d’observations radio et X, les scientifiques ont développé un nouveau modèle.

Ce modèle révolutionnaire permet une compréhension plus approfondie de la formation de métaux plus lourds que le fer, le seul processus connu dans l’univers qui donne naissance à de tels éléments. La méthode de l’équipe permet l’analyse de la matière à des densités extrêmes, éclairant ainsi l’expansion de l’univers et fournissant des informations sur la formation d’éléments lourds lors de la fusion d’étoiles à neutrons.

Alors, d’où vient l’or ? Lorsque les étoiles massives atteignent la fin de leur vie, le processus de fusion nucléaire qui les alimente cesse. Ce qui reste est une étoile ultra-dense et riche en neutrons. Lorsque ces étoiles entrent en collision, elles libèrent des neutrons libres dans l’espace. Ces neutrons se combinent avec les atomes, formant des éléments qui dépassent les limites du tableau périodique. Ces éléments, y compris l’or, sont instables et se désintègrent progressivement en d’autres éléments plus lourds que le fer.

La prochaine fois que vous contemplerez une bague en or ornant votre doigt, souvenez-vous que sa beauté scintillante est le résultat des événements cosmiques extraordinaires qui se sont déroulés il y a des milliards d’années. L’or est vraiment de la poussière d’étoiles transformée.

FAQ :

Q: Comment se forme l’or ?

R: L’or se forme lorsque des étoiles à neutrons entrent en collision et libèrent des neutrons libres dans l’espace. Ces neutrons se combinent avec les atomes, créant des éléments lourds comme l’or.

Q: Que sont les ondes gravitationnelles ?

R: Les ondes gravitationnelles sont des ondulations dans l’espace-temps causées par les collisions d’objets massifs, tels que les étoiles à neutrons.

Q: Qu’est-ce qu’une kilonova ?

R: Une kilonova est une brillante explosion de lumière qui se produit lors de la collision d’étoiles à neutrons. Elle peut être détectée sur de grandes distances dans l’espace.

Q: En quoi l’étude de ces événements cosmiques nous aide-t-elle ?

R: L’étude de ces événements permet aux scientifiques de comprendre les propriétés de la matière à des densités extrêmes, de comprendre l’expansion de l’univers et de percer les mystères de la formation des éléments lourds.