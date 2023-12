Le catalogue PlayStation Plus Classics de Sony s'agrandit encore une fois, cette fois avec l'ajout du jeu PSone Star Wars : Episode I – The Phantom Menace. Cette nouvelle intervient après que Gematsu a repéré une note pour l'aventure de 1999 à Taiwan, indiquant qu'elle sera disponible à la fois sur PS4 et PS5.

Disney a travaillé en étroite collaboration avec Sony pour intégrer un certain nombre d'anciens jeux Disney à la gamme PlayStation Plus Classics. Le mois dernier, IGN a rendu compte de plusieurs titres, dont Buzz Lightyear de Star Command, Thrillville : Off the Rails et Thrillville, tous prêts à sortir sur PS4 et PS5. Et maintenant, Star Wars : Épisode I – La Menace Fantôme peut être ajouté à cette liste croissante de favoris nostalgiques.

Développé et publié par LucasArts en tant qu'adaptation du film, Star Wars : Épisode I – La Menace Fantôme présente des décors et des personnages familiers de l'épisode I. Cependant, le jeu a reçu des critiques mitigées lors de sa sortie initiale, notre propre critique renvoyant un score. de 6.2.

Quant au prochain catalogue de jeux PlayStation Plus pour décembre, Sony n'a pas encore fait d'annonce officielle. Mais avec la récente série de sorties et l’ajout de Star Wars : Épisode I – La Menace Fantôme, les fans peuvent s’attendre à ce que des titres plus excitants soient inclus.

Les fans de la franchise Star Wars et les propriétaires de PlayStation seront sûrement ravis à l'idée de revivre cette expérience de jeu classique. Restez à l'écoute pour plus de mises à jour sur le catalogue PlayStation Plus Classics et préparez-vous à vous lancer dans une aventure épique dans une galaxie lointaine, très lointaine. Que la force soit avec toi!

En savoir plus dans l'histoire Web : Star Wars : Épisode I – La menace fantôme rejoindrait le catalogue PlayStation Plus Classics