Le nouveau Bootcamp d’assistant dentaire offre une solution à la pénurie de main-d’œuvre

Résumé : Le comté de San Luis Obispo est confronté à une pénurie importante d'assistants dentaires, selon l'American Dental Association. En réponse à ce besoin urgent, SLO Partners, une organisation locale spécialisée dans les programmes de perfectionnement professionnel et d'apprentissage, a annoncé le lancement d'un nouveau Bootcamp pour assistant dentaire. Le programme vise à offrir une formation accélérée aux personnes intéressées à devenir assistantes dentaires et à contribuer à combler l'écart entre l'offre et la demande dans l'industrie.

Avec près de 40 pour cent des dentistes du comté cherchant activement à embaucher des assistants dentaires, la pénurie est devenue une préoccupation majeure. Le Dr Jimmy Forester, dentiste pédiatrique à Coastal Pediatric Dentistry, souligne l'importance des assistantes dentaires dans ce domaine, déclarant : « Je ne suis rien sans mes assistantes dentaires. Les dentistes ne peuvent pas faire grand-chose. Je sais comment réparer les dents, mais je ne peux pas le faire moi-même.

Pour résoudre ce problème urgent, SLO Partners organisera le Bootcamp pour assistant dentaire à partir de février 2024. Le bootcamp, qui s'étend sur une période de trois semaines, combinera une formation en personne et en ligne pour doter les participants des compétences nécessaires pour une carrière dans assistance dentaire. Le programme couvrira des sujets clés tels que Bienvenue en dentisterie, service à la clientèle, loi sur la pratique dentaire, RCR/réanimation de base et contrôle des infections.

Paul Piette, directeur des relations d'affaires chez SLO Partners, souligne l'importance de soutenir la communauté locale des soins de santé grâce à des initiatives comme le bootcamp. « Il y a un grand besoin de travailleurs de la santé dans notre communauté, et cela inclut également l'industrie dentaire. Nous essayons de répondre à ces besoins et de collaborer avec les entreprises locales et notre communauté », explique Piette.

Les personnes intéressées peuvent s'inscrire au Bootcamp d'assistant dentaire, avec une inscription anticipée au prix de 99 $ jusqu'au 15 janvier 2024, et de 149 $ par la suite. Des bourses sont également disponibles pour aider à rendre le programme accessible à un plus large éventail de candidats.

Alors que le comté de San Luis Obispo prend des mesures proactives pour lutter contre la pénurie d'assistants dentaires, le bootcamp offre une solution prometteuse pour attirer et former des individus à des carrières enrichissantes dans l'industrie dentaire.