Le zoo de Columbus célèbre la naissance rare d'un orang-outan en voie de disparition

Le zoo de Columbus, dans l'Ohio, célèbre l'arrivée d'un bébé orang-outan femelle, marquant la première naissance de cette espèce en danger critique d'extinction au zoo depuis plus de six décennies. Le bébé orang-outan est né de Khali, dix-sept ans, le 28 novembre. Bien qu'elle soit mère pour la première fois, Khali a fait preuve d'une grande attention et d'une grande attention envers son bébé, passant du temps à le toiletter et à le câliner. Le zoo a rapporté que le bébé semble être en bonne santé et fort.

En préparation de la naissance, Khali a été temporairement séparé des autres orangs-outans. Cependant, des présentations sont en cours entre le père du bébé, Sulango, trente ans, et Dumplin, une femme de quarante-neuf ans. Selon le zoo, la première introduction entre les orangs-outans s'est bien déroulée. Sulango a été décrit comme un père protecteur mais doux et patient. Sulango et Dumplin montrent tous deux de l'intérêt pour le bébé tout en respectant l'espace de Khali.

Les orangs-outans sont répertoriés comme étant en danger critique d’extinction sur la liste rouge des espèces menacées de l’Union internationale pour la conservation de la nature. Le couple Khali et Sulango a été recommandé par le Plan de survie des espèces, une initiative visant à maintenir la diversité génétique parmi les espèces menacées.

Afin de permettre à la famille des orangs-outans de créer des liens, l'habitat d'observation intérieur des orangs-outans de la région d'Australie et des îles du zoo est temporairement fermé aux visiteurs. Cette fermeture garantit un environnement calme et paisible à la famille grandissante des orangs-outans.

La naissance de ce bébé orang-outan est non seulement un motif de célébration au zoo de Columbus, mais elle offre également de l'espoir pour la conservation de cette espèce en danger critique d'extinction. Les efforts de reproduction réussis du zoo contribuent à la préservation des populations d'orangs-outans et à la sensibilisation à leur sort dans la nature.