La bien-aimée Greenport Tavern sous un nouveau propriétaire

L'emblématique Whiskey Wind Tavern de Greenport, située sur Front Street, a récemment changé de mains, marquant la fin d'une époque et le début d'un nouveau chapitre pour cette destination bien-aimée. Jim et Chris Kuhlmann, propriétaires depuis plus de 29 ans, ont décidé de vendre par fatigue et par envie de passer le relais à une nouvelle génération. Bien que les nouveaux propriétaires n'aient pas été nommés, il a été rapporté qu'ils envisageaient de conserver les traditions bien-aimées de la taverne.

Pour Jim et Chris, diriger la Whiskey Wind Tavern a été une expérience profondément significative. Ils chérissent les relations qu’ils ont bâties avec leurs clients et leurs employés, les considérant comme faisant partie de leur famille élargie. Les souvenirs qu'ils ont créés au fil des ans, depuis la proposition qui a eu lieu au milieu d'un samedi soir chargé jusqu'aux farces faites les uns aux autres et à leurs voisins, dureront toute une vie.

Pour l’avenir, les Kuhlmann ont partagé leurs projets pour l’avenir. Jim restera occupé avec ses projets et ses emplois secondaires, tandis que Chris continuera à travailler comme infirmière autorisée dans un hôpital local jusqu'à sa retraite. Ils ont également prévu quelques voyages sur une liste de choses à faire.

Alors que la nouvelle du changement de propriétaire se répandait, les clients se sont tournés vers les réseaux sociaux pour exprimer leur gratitude et leurs bons souvenirs de la Whiskey Wind Tavern. Le bar est pour beaucoup un lieu de sécurité et de soutien, un refuge où ils se sentent entendus, en confiance et protégés. Des anniversaires aux mariages, le Whisky Wind a été la toile de fond d'innombrables souvenirs précieux.

À leurs amis et clients de longue date, Chris et Jim envoient un message sincère d'amour et d'encouragement. Ils exhortent chacun à vivre sa meilleure vie, à être gentil avec lui-même et avec son entourage, et à se rappeler que le bonheur est éphémère. La gentillesse, nous rappellent-ils, est contagieuse.

Avec ses nouveaux propriétaires aux commandes, la Whiskey Wind Tavern est prête à ouvrir un nouveau chapitre tout en gardant l'esprit et le charme qui en ont fait un lieu de rassemblement emblématique de Greenport. La communauté attend avec impatience ce prochain chapitre de la riche histoire de la taverne.

