L’animateur bien-aimé de la radio de Cincinnati est nommé grand maréchal pour le défilé de la journée d’ouverture des Reds 2024

Jim Scott, une figure bien-aimée de la ville de Cincinnati, a été annoncé comme grand maréchal du défilé de la journée d'ouverture des Reds 2024. Le défilé annuel, tradition très appréciée à Cincinnati, aura lieu le jeudi 28 mars à midi.

Scott, qui a pris sa retraite en 2015 après près de 50 ans en tant qu'animateur matinal de la radio 700 WLW, est bien connu pour son caractère joyeux et son émission rapide. Il a toujours exprimé son amour pour l'intimité de la radio en tant que média, en disant souvent : « C'est juste toi et moi ».

Ayant débuté sa carrière à la radio à Cincinnati en 1968, Scott fait partie de la famille WLW depuis 1984. Cependant, il a récemment partagé une nouvelle déchirante. Dans un message émouvant, Scott a révélé qu'il avait reçu un diagnostic de SLA. La maladie a affecté sa voix et sa capacité à marcher, mais il reste déterminé à ne pas abandonner.

Malgré ses problèmes de santé, Scott participe activement au défilé de la journée d'ouverture des Reds depuis plus de 50 ans. Il a assisté à son premier défilé en 1968 et l'a souvent qualifié de son jour préféré de l'année. Au cours de la dernière décennie, Scott a été porte-parole officiel du défilé de la journée d'ouverture du marché de Findlay, dirigeant la conférence de presse annuelle pour annoncer le Grand Maréchal et souligner le défilé à venir. Cette année, le comité du défilé du marché Findlay a décidé d'honorer Scott en le nommant grand maréchal et en lui permettant de diriger le défilé du marché Findlay au stade.

Bien qu'il n'ait pas pu assister à l'annonce, l'épouse de Scott, Donna Hartman, et l'un de ses fils, Casey Boland, étaient présents pour accepter cet honneur en son nom. Il s'agissait de maillots des Reds avec « Grand Marshal 2024 » imprimé dans le dos, symbolisant le rôle important de Scott dans cette tradition bien-aimée de Cincinnati.

