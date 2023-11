Une expérience de concert durable : The Green Rider

L’industrie musicale a longtemps été associée à des demandes extravagantes et à un gaspillage excessif. Cependant, la salle londonienne The O2 remet en question cette perception avec l’introduction du « Green Rider ». Ce document sert de guide aux promoteurs et aux équipes d'artistes, fournissant des recommandations sur la manière de créer des concerts respectueux du climat.

Le Green Rider se concentre sur la réduction des émissions de CO2, sur des choix durables d’équipements et de matériaux, sur la minimisation des déchets et de la consommation d’énergie et sur le suivi de l’empreinte carbone des événements. Il comprend également une annexe avec des ressources utiles et des fournisseurs locaux pour soutenir ces initiatives respectueuses de l'environnement.

Cette initiative fait partie de l'engagement continu de The O2 en faveur du développement durable. Plus tôt cette année, le lieu a annoncé son intention de s'associer avec le spécialiste de l'élimination du carbone Cur8 et le cabinet de conseil A Greener Future pour piloter la technologie d'élimination du carbone lors des concerts de The 1975 prévus en février. Cette collaboration vise à explorer de nouvelles façons de compenser l’impact carbone des événements musicaux live.

En intégrant des pratiques durables dans la planification et l'exécution des concerts, The Green Rider offre une nouvelle perspective sur l'impact environnemental de l'industrie musicale. Il encourage les artistes, les promoteurs et les lieux de diffusion à réfléchir à la manière dont ils peuvent contribuer à un avenir plus durable, non seulement en réduisant les émissions, mais également en soutenant les entreprises locales qui privilégient les pratiques respectueuses de l'environnement.

