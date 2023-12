Réactions mitigées aux nouvelles factures énergétiques au Michigan

Traverse City a suscité des réactions mitigées suite à l'adoption récente de deux projets de loi sur l'énergie qui accordent à l'État l'autorité sur les gouvernements locaux dans le choix des projets d'énergie propre et obligent les sociétés de services publics à atteindre 100 % d'énergie renouvelable d'ici 2040. Cependant, les opinions divergent sur la question. implications de ces projets de loi.

La PDG de Cherryland Electric Cooperative, Rachel Johnson, a exprimé son inquiétude quant à la rapidité avec laquelle les projets de loi ont été adoptés, déclarant qu'il fallait poursuivre les discussions pour bien comprendre leur impact. Johnson a souligné l'importance d'équilibrer l'impact environnemental, la fiabilité et l'abordabilité dans la politique énergétique. Alors que les projets de loi se concentrent sur l’atténuation de l’impact environnemental, Johnson s’inquiète des conséquences potentielles sur la fiabilité et l’abordabilité de l’électricité.

Le mandat en matière d'énergie propre comprend des objectifs pour les entreprises de services publics de produire un certain pourcentage de leur énergie à partir de sources renouvelables. Ashley Rudzinski, directrice du programme climat et environnement du Groundworks Center for Resilient Communities, soutient ces objectifs mais estime que l'accent devrait être mis sur les sources d'énergie propres comme l'énergie éolienne et solaire.

D'un autre côté, le commissaire du comté et propriétaire d'entreprise, Rob Hentschel, a exprimé son mécontentement à l'égard des nouveaux projets de loi, arguant qu'ils imposeraient des coûts accrus aux communautés locales et aux familles. Il a fait part de ses inquiétudes quant à la possibilité que des infrastructures d'énergies renouvelables soient imposées aux communautés sans contribution ni autorité locales.

Même si le coût des mandats suscite des inquiétudes, les environnementalistes estiment que ces changements profiteront en fin de compte à l'économie du nord du Michigan en protégeant ses ressources naturelles. Rudzinski a souligné la nécessité d'investir dans les énergies renouvelables et de s'éloigner des combustibles fossiles pour le bien de l'économie rurale de la région et d'un avenir durable.

À mesure que les projets de loi entreront en vigueur, il reste à voir quel sera leur impact sur le paysage énergétique du Michigan et s'ils parviendront à atteindre l'équilibre souhaité entre la gestion de l'environnement, la fiabilité et l'abordabilité.

