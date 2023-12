Un ministre local et ancien aide-soignant à domicile, Alpha Harris, a plaidé non coupable lundi pour avoir volé 60,000 90 $ à son client de XNUMX ans. Le détournement de fonds présumé s'est produit sur une période de plusieurs mois, Harris s'écrivant des chèques.

Selon des documents judiciaires, Harris a reçu un acompte de 16,000 XNUMX $ pour sa maison actuelle de la part de la cliente âgée, Hilda McLeod. Étonnamment, McLeod est répertorié comme copropriétaire de la propriété, même s’il n’y a jamais mis les pieds. Les avocats impliqués dans l'affaire suggèrent que McLeod n'était peut-être pas au courant de la véritable nature des transactions financières.

Harris a été initialement inculpé en juin et officiellement inculpé le mois dernier. Les accusations portées contre Harris comprennent le grand vol, la fraude hypothécaire résidentielle et le vol d'identité.

Cette affaire a soulevé des inquiétudes quant à la vulnérabilité des personnes âgées qui dépendent d’autrui pour leurs soins et leur gestion financière. Les actions présumées de Harris soulignent l'importance d'une surveillance vigilante et de la protection de la population âgée. Il est crucial que les membres de la famille, les amis et les tuteurs soient proactifs dans la surveillance des activités financières et veillent à ce que les personnes vulnérables ne soient pas exploitées.

Au fur et à mesure que cette affaire progressera, il sera intéressant de voir comment les preuves se dérouleront et comment le système judiciaire fonctionnera. Les accusations portées contre Harris sont graves et, si elles sont reconnues coupables, elles pourraient avoir des conséquences importantes pour elle. En attendant, il est crucial que la société continue de plaider en faveur de la protection des personnes âgées et de demander des comptes à ceux qui exploitent leur vulnérabilité.