Panasonic va lancer un nouvel appareil photo de la série G avec AF hybride phase

Panasonic s'apprête à dévoiler un nouvel appareil photo demain, mardi 12 septembre, avec un événement diffusé en direct à 10h00 EDT / 15h00 BST. Le slogan du nouvel appareil photo, « nouvelle phase », suggère qu'il sera doté du système de mise au point automatique (AF) à détection de phase hybride de Panasonic, précédemment introduit dans leurs appareils photo plein format de la série S. Cette annonce est très attendue car il s'agira du premier appareil photo de la série G de Panasonic à intégrer cette technologie AF avancée.

L'allusion à une nouvelle phase est probablement une référence au système AF à détection de phase hybride, qui a reçu des critiques positives pour ses capacités de mise au point améliorées. Cette technologie a été introduite pour la première fois dans les appareils photo Panasonic S5 II et S5 IIX, et il semble désormais qu'elle fera ses débuts dans la gamme d'appareils photo de la série G.

Le teaser vidéo de la prochaine caméra affiche bien en évidence un logo géant tournant « G », indiquant qu'il s'agira bien d'une caméra Micro Four Thirds (MFT). L'illustration du support MFT confirme en outre cette spéculation.

Il convient de noter que Panasonic n’a pas publié de nouveau boîtier MFT depuis le Panasonic Lumix GH6, lancé en février 2022. Le GH6 manquait d’AF à détection de phase, donc l’inclusion de cette fonctionnalité dans le prochain appareil photo est un développement passionnant.

Des rumeurs ont circulé dans l'industrie au sujet d'un nouvel appareil photo de la série G doté d'un AF hybride en phase, et il semble que Panasonic répondra à ces attentes. En attendant l'annonce officielle, les spéculations vont bon train sur les fonctionnalités et améliorations potentielles que cet appareil photo apportera au marché. Restez à l'écoute pour plus de détails pendant que nous bloguons en direct l'événement et fournissons nos idées et commentaires sur le nouvel appareil photo de la série G de Panasonic.

