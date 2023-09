Présentation du nouvel iPhone 15 : fonctionnalités améliorées et outil Dynamic Island

Apple a dévoilé son dernier iPhone d'entrée de gamme, l'iPhone 15s, présentant de nouvelles fonctionnalités et améliorations intéressantes. L’un des changements notables est l’introduction de l’outil « Dynamic Island », auparavant uniquement disponible sur l’iPhone 14 Pro. Cette fonctionnalité étendue agit comme une plate-forme pour les alertes, les notifications et autres contrôles, remplaçant la conception à encoche traditionnelle.

En termes de photographie et de vidéographie, l'iPhone 15s bénéficie d'une stabilisation d'image mise à jour, d'une optimisation 2x et de portraits améliorés avec des couleurs plus riches et des performances améliorées en basse lumière. De plus, il propose un mode cinématique 4K, permettant aux utilisateurs de capturer de superbes vidéos avec des effets de qualité professionnelle.

L’iPhone 15s est alimenté par le processeur bionique A16, la même puce que celle de l’iPhone 14 Pro. Ce processeur est équipé d'un moteur neuronal, lui permettant de gérer des tâches plus complexes, notamment des transcriptions de messages vocaux en direct directement sur l'appareil lui-même.

Une autre caractéristique remarquable de l’iPhone 15 est l’inclusion d’une puce ultra-large bande. Cela permet à l'appareil de se connecter de manière transparente à d'autres appareils à proximité, améliorant ainsi les capacités telles que la localisation d'amis dans des environnements bondés ou l'activation de certaines fonctionnalités d'iOS 17.

L'iPhone 15 est disponible en cinq couleurs vives : blanc, noir, rose, vert et jaune. Les clients peuvent choisir entre deux tailles : un écran de 6.1 pouces pour l’iPhone 15 standard et un écran plus grand de 6.7 pouces pour l’iPhone 15 Plus.

Avec ces mises à jour et améliorations passionnantes, l’iPhone 15 établit une nouvelle norme pour les smartphones d’entrée de gamme, offrant des fonctionnalités avancées auparavant réservées aux modèles haut de gamme. Qu'il s'agisse de l'outil Dynamic Island, des capacités améliorées de l'appareil photo ou des performances puissantes, Apple continue d'innover et de repousser les limites de ce qui est possible en matière de technologie mobile.

