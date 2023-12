SpaceX va lancer des satellites Starlink dotés de capacités directes vers la cellule

SpaceX est sur le point de lancer un autre lot de satellites Starlink, mais cette fois avec une fonctionnalité unique : des capacités directes vers la cellule. La fusée Falcon 9 transportera un total de 21 satellites, dont six pourront fournir un accès mondial transparent aux SMS, aux appels et à la navigation sur les téléphones mobiles. Cette avancée est considérée comme un changement de donne qui pourrait éliminer les zones mortes et garantir la connectivité même dans les régions les plus reculées du monde.

Elon Musk, le fondateur de SpaceX, a annoncé cette promesse lors d'un événement en août 2022. Il l'a décrite comme un développement important qui permettrait aux téléphones de fonctionner même dans des situations où les tours de téléphonie cellulaire sont détruites en raison de catastrophes naturelles comme des ouragans ou des tremblements de terre.

Selon un e-mail envoyé à la division des licences de satellite de la Federal Communication, SpaceX prévoit de lancer environ 840 satellites capables de transmettre directement aux cellules au cours des six prochains mois, et d'autres lancements suivront. La société vise à fournir un service commercial d’ici 2024 et a demandé l’autorisation de lancer les 7,500 XNUMX satellites dans le cadre de son application de modification directe vers la cellule.

Aux États-Unis, le service Starlink utilisera le spectre PCS moyenne bande de T-Mobile, garantissant que les satellites pourront être vus depuis tous les coins du pays. Le service a également établi des partenariats avec des entreprises en Australie, au Canada, au Japon, en Nouvelle-Zélande et en Suisse.

Initialement, il était prévu d'utiliser les satellites Starlink V2 pour le service, mais en raison de leur taille, les plus petits satellites Starlink V2 Mini seront utilisés comme solution temporaire. Le lancement des satellites à transmission directe, ainsi que des Starlink V2 Minis réguliers, aura lieu sur une fusée Falcon 9, et le propulseur du premier étage sera atterri sur le droneship dans l'océan Pacifique.

Avec ce dernier lancement, SpaceX poursuit sa mission consistant à fournir une connectivité mondiale et à révolutionner la façon dont nous restons connectés avec nos appareils mobiles.