SpaceX lance la mission Starlink 7-9 avec des satellites directs sur cellule

SpaceX se prépare au lancement du Falcon 9 depuis la Californie dans le but de se remettre d'une série de lancements abandonnés plus tôt dans la semaine. La mission Starlink 7-9 verra le déploiement de 21 satellites en orbite terrestre basse, une tâche de routine pour l'entreprise. Cependant, ce qui distingue cette mission est l’inclusion des six premiers satellites Starlink dotés de capacités directes vers la cellule. Cette nouvelle fonctionnalité permettra aux opérateurs de réseaux mobiles du monde entier d'offrir un accès mondial transparent aux SMS, aux appels et à la navigation, même dans les zones reculées.

Le lancement de la fusée Falcon 9 est prévu à 9 h 19 PST, avec une couverture en direct disponible sur Spaceflight Now commençant 30 minutes avant le décollage.

Lors d'un événement en août 2022, le fondateur de SpaceX, Elon Musk, a dévoilé cette promesse de direct vers la cellule pour le réseau Starlink. Il a affirmé que cela éliminerait les zones mortes, même dans les régions les plus reculées du monde, le décrivant comme un « changement majeur dans la donne ». Musk a souligné que même dans des scénarios extrêmes comme des catastrophes naturelles, où les tours de téléphonie cellulaire sont supprimées, les téléphones connectés au réseau Starlink fonctionneraient toujours.

SpaceX a communiqué ses projets à la division des licences de satellite de la Federal Communication (FCC), déclarant son intention de lancer environ 840 satellites capables de transmettre directement aux cellules au cours des six prochains mois. Jameson Dempsey, directeur de la politique des satellites de SpaceX, a demandé que la licence de lancement inclue l'autorisation pour les 7,500 XNUMX satellites dans leur demande de modification directe vers la cellule.

En plus de son partenariat avec T-Mobile aux États-Unis, SpaceX a conclu des accords de collaboration avec des entreprises en Australie, au Canada, au Japon, en Nouvelle-Zélande et en Suisse. Le service aux États-Unis utilisera le spectre PCS à bande moyenne existant de T-Mobile pour fournir une connectivité à travers le pays.

La mission Starlink 7-9 déploiera à la fois des satellites directs vers la cellule et des Starlink V2 Minis classiques à l'aide d'une fusée Falcon 9. Le booster du premier étage se séparera et atterrira sur le droneship « Bien sûr, je t’aime toujours », situé dans l’océan Pacifique.

Au moment de la rédaction de cet article, aucune information n'est disponible concernant le nombre de missions effectuées par les carénages de charge utile éprouvés en vol qui abritent les satellites Starlink.