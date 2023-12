SpaceX lance la mission Starlink 7-9 avec des satellites directs sur cellule

SpaceX s'apprête à lancer sa mission Starlink 7-9 depuis la base spatiale de Vandenberg en Californie. Cette mission comprendra un lot de 21 satellites se dirigeant vers une orbite terrestre basse, une tâche de routine pour l'entreprise. Cependant, ce qui distingue cette mission est l’inclusion des six premiers satellites Starlink dotés de capacités directes vers la cellule.

Selon SpaceX, cette nouvelle fonction permettra aux opérateurs de réseaux mobiles du monde entier de fournir un accès mondial transparent aux SMS, aux appels et à la navigation, même dans les zones les plus reculées. Elon Musk, le fondateur de SpaceX, avait précédemment décrit cette capacité comme un « changement majeur de jeu » qui éliminerait les zones mortes.

SpaceX prévoit de lancer environ 840 satellites capables de transmettre directement aux cellules au cours des six prochains mois, et des lancements supplémentaires sont prévus par la suite. Jameson Dempsey, directeur de la politique satellite de SpaceX, a déclaré dans un e-mail adressé à la division des licences par satellite de la Federal Communication que ces lancements sont cruciaux pour fournir un service commercial plus tard en 2024.

Aux États-Unis, SpaceX s'est associé à T-Mobile, utilisant leur spectre PCS moyenne bande pour le prochain service. Ce partenariat garantira la connectivité à travers le pays, à condition que la vue du ciel soit dégagée. Les téléphones des utilisateurs se connecteront aux satellites sans même se rendre compte qu'ils se connectent à l'espace.

Non seulement le service direct vers la cellule sera disponible aux États-Unis, mais SpaceX a également établi des partenariats avec des entreprises en Australie, au Canada, au Japon, en Nouvelle-Zélande et en Suisse.

Le lancement de la mission Starlink 7-9 utilisera une fusée Falcon 9 dotée d'un tout nouveau propulseur de premier étage. Après la séparation des étapes, le booster atterrira sur le droneship « Of Course I Still Love You » dans l’océan Pacifique.

Bien que le nombre exact de missions effectuées par les carénages de charge utile éprouvés en vol soit inconnu, ils abriteront les satellites Starlink lors du lancement.

Dans l’ensemble, cette mission marque une étape importante pour SpaceX, la rapprochant de son objectif de fournir une connectivité mondiale via son réseau Starlink.