SpaceX lance 21 satellites Starlink pour étendre son service Internet

By

SpaceX a lancé avec succès un autre lot de satellites pour son service Internet Starlink depuis la base spatiale de Vandenberg en Californie. La mission, connue sous le nom de Starlink Group 7-2, a déployé 21 satellites Starlink de deuxième génération en orbite. Ces satellites, appelés V2 Mini, sont une version condensée des satellites V2 Starlink pleine grandeur prévus pour de futurs lancements utilisant le véhicule Starship réutilisable de SpaceX.

La fusée Falcon 9 a décollé sur une trajectoire vers le sud, le premier étage tirant pendant environ deux minutes et demie avant que le deuxième étage ne prenne le relais. Le propulseur du premier étage, effectuant son 11e vol, a atterri avec succès sur le drone « Bien sûr, je t'aime toujours » situé au large des côtes de Basse-Californie.

Le deuxième étage a terminé son premier tir pour atteindre une orbite de stationnement initiale et restera en roue libre pendant environ 45 minutes avant un deuxième tir pour atteindre l'orbite prévue. Le déploiement des 21 satellites devrait avoir lieu environ une heure et deux minutes après le lancement.

Ce lancement porte le nombre total de satellites Starlink lancés par SpaceX à 5,070 1.5, selon Jonathan McDowell, astronome au Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. SpaceX compte plus de 60 million d'abonnés Starlink, le service Internet étant disponible dans plus de XNUMX pays.

À chaque lancement de Starlink, SpaceX vise à étendre sa couverture mondiale haut débit et à fournir un accès Internet haut débit aux zones reculées. Le déploiement de ces satellites nous rapproche encore davantage de la réalisation de cet objectif.

Sources:

– Space X

– Jonathan McDowell, Centre Harvard-Smithsonian d'astrophysique