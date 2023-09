APERÇU DE LITTLE GOODY TWO SHOES : UN MÉLANGE DE BEAUTÉ ET D'HORREUR BI-SHOUJO

Little Goody Two Shoes est un prochain jeu d’horreur narratif qui embrasse l’esthétique bi-shoujo dans un décor de village européen. Développé par AstralShift, le jeu combine des éléments des contes de fées des frères Grimm avec la menace des citadins en colère et la terreur des papillons carnivores. Dans le jeu, les joueurs incarnent Elise, une fille ambitieuse qui cherche à devenir riche et à échapper à sa vie humble.

La démo présentée à la PAX West 2023 a permis aux joueurs d'explorer le mystérieux village de Kieferberg, de naviguer dans les donjons et d'interagir avec divers personnages de la ville. Le jeu propose des cinématiques époustouflantes et des scénarios immersifs, en mettant l’accent sur la création d’une touche sombre à l’aventure animée de conte de fées traditionnelle. Dans la peau d'Elise, les joueurs doivent accomplir des tâches quotidiennes pendant la journée tout en découvrant les secrets les plus sombres de la forêt la nuit.

L'un des éléments clés du gameplay de Little Goody Two Shoes est la gestion de la réputation. Les joueurs doivent surveiller leur réputation pour éviter d’être considérés comme « du diable » et de faire face aux punitions de sorcellerie qui en découlent. Le jeu permet également aux joueurs de tracer leur propre chemin, de résoudre des énigmes et de nouer des relations significatives. Le langage visuel joue un rôle crucial dans le jeu, car les joueurs doivent résoudre des énigmes environnementales et utiliser l'environnement à leur avantage.

Little Goody Two Shoes présente des illustrations illustrées à la main par les développeurs d'AstralShift, conservant une esthétique cohérente à la fois dans les éléments oniriques et sombres du jeu. La démo présentait le style anime nostalgique du jeu et son atmosphère d'horreur immersive, ce qui en faisait un personnage remarquable sur le terrain de la convention.

Bien qu'aucune date de sortie n'ait encore été annoncée, Little Goody Two Shoes s'avère prometteur en tant que RPG intrigant avec un mélange captivant de beauté et d'horreur bi-shoujo.

