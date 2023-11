La BMW E46 M3 obtient une mise à niveau bestiale avec la puissance V10

Les échanges de moteurs sont devenus une tendance populaire dans la communauté BMW, les passionnés cherchant constamment à pousser leurs Bimmers bien-aimés vers de nouveaux niveaux de performances. Bien que nous ayons assisté à notre juste part de remplacements de moteurs, ce projet particulier le porte à un tout autre niveau.

La star de cette vidéo est une BMW E46 M3 noire, une voiture déjà connue pour sa puissance et ses performances impressionnantes. Equipée d'un moteur six cylindres en ligne de 3.2 litres, la E46 M3 n'était pas en reste sur la piste. Cependant, le propriétaire de cette M3 a voulu aller plus loin et libérer encore plus de puissance et d'excitation.

Au lieu d'opter pour un échange de moteur traditionnel, le propriétaire a décidé de faire tapis et de transplanter un moteur V5.0 de 10 litres d'un E60 M5. Ce moteur V10, le seul V10 de production jamais fabriqué par BMW, délivrait une puissance de série de 500 chevaux et 384 lb-pi de couple. Mais cela ne suffisait pas au propriétaire. Avec quelques modifications, dont une cartographie moteur améliorée, cette bestiale M3 produit désormais environ 520 chevaux.

Ce qui distingue véritablement cette amélioration des performances, c’est le choix de la transmission. Le moteur V10 est couplé à une transmission à double embrayage de source E92, élevant l'expérience de conduite à un tout autre niveau. Alors que la vidéo nous emmène dans un tour passionnant autour du Nürburgring, il devient tout à fait clair que cette M3 n’est pas une voiture de piste moyenne.

Avec sa vitesse incroyable et le bruit du moteur V10 rugissant, la BMW E46 M3 se démarque parmi les voitures de performance sur la piste. Il dépasse facilement ses concurrents, laissant une impression durable. Ce n'est pas la première fois que nous voyons un projet BMW V10, mais cela s'ajoute certainement à la liste croissante d'échanges de moteurs impressionnants qui repoussent les limites de ce qu'une BMW peut réaliser.

FAQ:

Q : Quel moteur le propriétaire de la BMW E46 M3 noire a-t-il échangé ?

R : Le propriétaire a remplacé le moteur six cylindres en ligne d'origine par un moteur V5.0 de 10 litres provenant d'un E60 M5.

Q : Quelle puissance la BMW E46 M3 améliorée produit-elle ?

R : Avec quelques modifications, la M3 améliorée produit désormais environ 520 chevaux.

Q : À quelle transmission le moteur V10 est-il accouplé ?

R : Le moteur V10 est lié à une transmission à double embrayage de source E92, améliorant ainsi l'expérience de conduite globale.