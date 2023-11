Nouvelle approche de la cybersécurité : s’affranchir des silos

Dans le paysage actuel de la cybersécurité en évolution rapide, les entreprises sont confrontées à de nombreux défis lorsqu'il s'agit de protéger leurs actifs et leurs données. L’un des problèmes majeurs est l’approche cloisonnée de la sécurité, dans laquelle différentes équipes au sein d’une organisation travaillent de manière indépendante, ce qui entraîne des inefficacités, une lassitude face aux alertes et une augmentation des risques. Cependant, des solutions innovantes telles que la plateforme cyber-mesh de LinkShadow révolutionnent la façon dont les entreprises abordent la cybersécurité.

Patrick Ramseyer, vice-président EMEA chez LinkShadow, souligne la nécessité pour les entreprises de s'éloigner de l'approche cloisonnée traditionnelle. Les organisations devraient plutôt consolider leurs opérations de sécurité sur une plateforme unifiée, en éliminant le bruit inutile et en se concentrant sur les informations les plus critiques. La plate-forme cybermaillée de LinkShadow agit comme un middleware, agrégeant les données de divers systèmes tels que la détection et la réponse des points finaux (EDR), les systèmes de détection d'intrusion (IDS) et les pare-feu. Grâce à des technologies avancées telles que l'IA et l'apprentissage automatique, la plateforme corrèle et analyse ces données, fournissant des informations précieuses et des réponses automatisées.

Gartner, une société de recherche et de conseil de premier plan, préconise une architecture maillée de cybersécurité comme solution au problème de sécurité cloisonnée. Cette approche favorise l'interconnectivité et la collaboration entre les différents systèmes de sécurité, permettant aux organisations de détecter et de répondre plus efficacement aux menaces.

L’un des principaux avantages de l’adoption d’une plate-forme cyber-maillée telle que LinkShadow est une efficacité améliorée. Au lieu de passer d’innombrables heures à enquêter sur les faux positifs, les équipes de sécurité peuvent se concentrer sur les menaces réelles, réduisant ainsi la fatigue des alertes et augmentant la productivité. De plus, la plate-forme permet une détection et une réponse plus rapides, minimisant ainsi le temps d'attente, c'est-à-dire la durée pendant laquelle une menace reste non détectée au sein d'un réseau.

Un autre défi majeur souligné par Ramseyer est la pénurie de professionnels qualifiés en cybersécurité. En tirant parti d’une plateforme cyber-maillée, les organisations peuvent optimiser leur main-d’œuvre existante en automatisant les tâches de routine et en tirant parti des capacités de l’IA. Cela permet aux experts en sécurité de se concentrer sur des activités à forte valeur ajoutée et sur la prise de décision stratégique.

En fin de compte, la question centrale pour les entreprises est de savoir comment économiser de l’argent sans compromettre la sécurité. La plate-forme cyber-maillée de LinkShadow répond à cette préoccupation en démontrant des économies de coûts évidentes. En rationalisant les opérations de sécurité, en réduisant les faux positifs, en minimisant les temps d'attente et en optimisant l'allocation des ressources, les organisations peuvent réaliser des gains d'efficacité et des réductions de coûts significatifs.

En conclusion, l’approche cloisonnée traditionnelle de la sécurité devient obsolète. L’adoption de nouvelles solutions telles que les plates-formes cybermaillées permet aux organisations de s’affranchir des silos, d’améliorer leur posture de cybersécurité et de prendre des décisions éclairées basées sur des données corrélées en temps réel. À mesure que le paysage des menaces continue d’évoluer, les entreprises doivent adopter des approches innovantes pour protéger efficacement leurs actifs.

