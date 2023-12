Un nouveau festival de musique country arrive dans le comté de Greene en 2024

Un festival de musique country appelé « Country Beat » devrait avoir lieu dans le comté de Greene en 2024. L'événement, qui aura lieu dans le pittoresque parc de Greene Valley, le 15 juin à 7h30, mettra en vedette une programmation de la meilleure musique country. artistes.

L'une des têtes d'affiche de Country Beat est Hank Thompson, réputé pour ses succès tels que « The Wild Side of Life » et « Honky Tonk Girl ». La présence scénique énergique et engageante de Thompson captivera à coup sûr le public et créera une expérience inoubliable.

Un autre point fort du festival est la star montante de la country Lily Anderson, connue pour sa voix émouvante et ses paroles touchantes. Le récent album d'Anderson, « Life's Journey », a été acclamé par la critique, démontrant sa polyvalence en tant qu'artiste.

«Nous sommes ravis d'introduire Country Beat dans le comté de Greene pour la première fois», a déclaré la directrice du festival Sarah Johnson. "Nous avons reçu une réponse incroyable de la part de la communauté l'année dernière, et nous avons hâte de bâtir sur ce succès avec la programmation de musiciens talentueux de cette année."

Les billets pour Country Beat seront mis en vente le vendredi 1er mai à 10 heures. Les prix varient de 45 $ pour l'admission générale à 100 $ pour l'accès VIP, qui comprend des sièges exclusifs et des avantages en coulisses. Les billets peuvent être achetés sur le site officiel du festival.

Les amateurs de musique country et les festivaliers attendent avec impatience l’arrivée du Country Beat. Avec son lieu pittoresque et sa programmation exceptionnelle de groupes de musique country, cet événement promet d'être un moment fort de la saison des festivals de musique. Ne manquez pas l'occasion de faire partie de cette expérience inoubliable. Obtenez vos billets aujourd'hui!