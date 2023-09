Nouvelles fonctionnalités et attractions dans le dernier opus du Château

By

Le nouvel épisode très attendu de The Castle, un parc à thème pour adultes exclusivement réservé aux VIP, apportera des expériences et des attractions passionnantes. L'une des caractéristiques les plus remarquables est la Hell Arena, située dans le Colisée, où les passionnés de combat peuvent se plonger dans différents modes de divertissement de combat.

La Hell Arena propose une gamme d'expériences de combat, y compris le mode Tournoi, où les concurrents affrontent une nuée d'adversaires. Le mode Hell Rumble oppose des individus à une vague incessante d’adversaires. Special Event Match est un mode avec des règles uniques et des matchs aléatoires. Hell Team Rumble est un mode équipe contre équipe dans lequel les alliés se rassemblent pour affronter les démons de l'enfer. Les joueurs sont encouragés à élaborer des stratégies et à utiliser les forces des membres de leur équipe pour remporter la victoire.

Au Fighters' Lounge, les joueurs peuvent socialiser avec leurs alliés et nouer des liens plus solides. C'est également un endroit où la fatigue peut être atténuée, garantissant ainsi que l'équipe est toujours en pleine forme pour les combats.

En plus de la Hell Arena, The Castle présente le Cabaret Club, mettant en vedette des modèles live-action pour une soirée glamour. Les joueurs peuvent nouer des relations avec les artistes du club et même passer du temps en privé avec eux. Cela offre une expérience unique au-delà des apparitions publiques du club.

Les amateurs de Pocket Circuit peuvent profiter des courses au CourStar, un bar et un café à Sotenbori. Il existe de nouveaux modes, tels que Time Attack, où la vitesse est essentielle, et Rival, qui permet aux joueurs de défier leurs adversaires en ville. De plus, l'option Karaoké comprend une nouvelle chanson intitulée « Sayonara Silent Night », capturant les émotions d'un homme d'âge moyen aux prises avec sa solitude.

La Boutique permet aux joueurs de personnaliser l'apparence du protagoniste, Kiryu, avec une large sélection de costumes, chemises et autres vêtements élégants. Kiryu peut avoir un ensemble unique adapté aux préférences individuelles.

Pour les fans de jeux d'arcade, The Castle ajoute de nouveaux titres comme Fighting Vipers 2 et SEGA Racing Classic 2. The Master System propose des jeux tels que Galaxy Force et Flicky pour une expérience de jeu nostalgique.

La machine à fléchettes a été mise à niveau vers Darts Live 3, avec l'ajout du mode Count-Up Cricket et des fléchettes spéciales en forme de roses et de fourchettes. Cela présente aux joueurs une nouvelle façon passionnante de profiter du jeu de fléchettes.

Avec l'introduction de ces nouvelles fonctionnalités et attractions, le dernier opus de The Castle promet d'offrir une gamme d'expériences exaltantes et diversifiées à sa clientèle VIP exigeante.

