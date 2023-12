La libération de visons suscite la peur parmi les agriculteurs locaux

Lors d'un incident choquant survenu l'année dernière, des milliers de visons ont été relâchés d'une ferme du comté de Van Wert, dans l'Ohio, suscitant l'inquiétude des résidents locaux. Les suspects responsables de l'incident ont détruit la clôture de la ferme de visons Lion Farms USA, relâchant environ 40,000 XNUMX visons dans la nature. Ce rejet constituait une menace pour l'écosystème local, affectant particulièrement les oiseaux nichant au sol comme les poulets et les dindes.

Kirsten Barnhart, une résidente touchée, a exprimé ses inquiétudes concernant la libération des visons, car elle possédait une variété d'oiseaux. Elle a pris des mesures immédiates pour sécuriser son poulailler, mais a été dévastée de trouver un poulet mort sans tête dans le poulailler. Heureusement, son coq, nommé Jack, a survécu à la rencontre avec des égratignures mineures et s'est complètement rétabli.

L'impact de la libération des visons s'est étendu au-delà de la ferme de Barnhart. Ses cousins, qui possédaient un troupeau de canards, ont déclaré en avoir perdu une douzaine à cause d'attaques de visons. Ces incidents ont mis en évidence le danger potentiel que représentent les visons dans les fermes locales.

Cependant, depuis l'incident, aucun autre rapport de visons dans les fermes de la région n'a été signalé, selon le ministère des Ressources naturelles de l'Ohio. Bien que le nombre exact de visons dans la nature reste inconnu, la fermeture de l'élevage de visons après le lâcher a probablement contribué à la diminution des attaques de visons.

La fermeture de l'élevage de visons a également suscité des spéculations parmi les habitants, qui pensent que l'installation sera reconvertie en élevage de dindes. Cette transition pourrait offrir une nouvelle opportunité aux agriculteurs de la région tout en contribuant à assurer la sécurité de leur bétail.

Bien que la libération des visons ait provoqué d'importantes perturbations et inquiétudes parmi les agriculteurs locaux, l'incident a également mis en évidence l'importance de protéger et de maintenir l'équilibre délicat de l'écosystème local. Les agriculteurs comme Barnhart sont désormais plus vigilants pour sécuriser leurs étables, assurer la sécurité de leurs animaux et prévenir de futures rencontres avec des visons ou d'autres menaces potentielles.

En savoir plus dans l'histoire Web : La libération de visons suscite la peur parmi les agriculteurs locaux