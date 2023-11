La mise à jour 1.3.0.0 de Lies of P présente des améliorations de gameplay passionnantes

Le très acclamé action-RPG Lies of P vient de publier sa dernière mise à jour, la version 1.3.0.0. Cette mise à jour apporte une gamme de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux contenus, ainsi que des changements d'équilibrage importants qui ne manqueront pas d'améliorer l'expérience de jeu globale.

L'un des ajouts les plus intéressants de cette mise à jour est l'introduction de nouveaux costumes. Les joueurs peuvent désormais trouver ces costumes dans les menus « Équipement » et « Sac ». Parmi les nouveaux ajouts figurent le « Chapeau d'alchimiste », le « Masque de chasseur de trésors », les « Vêtements de chasse de chasseur de trésors » et les « Lunettes d'émeraude illusoires ». Ces costumes ajoutent non seulement une nouvelle touche visuelle au jeu, mais offrent également des bonus de statistiques uniques.

De plus, une nouvelle catégorie a été ajoutée au menu Costume, permettant aux joueurs d'équiper ensemble masques et accessoires dans la section Cheveux. Cela offre aux joueurs encore plus d'options de personnalisation et leur permet de créer leur propre look unique.

La mise à jour comprend également divers ajustements d'équilibrage pour améliorer le gameplay. La difficulté du terrain a été réduite, garantissant une expérience plus fluide et plus agréable aux joueurs. De plus, la vitesse d'attaque de certains monstres a été ajustée pour rendre leurs attaques plus intuitives. La durée des pauses de position pour certains monstres a également été augmentée, et les emplacements d'apparition des monstres et des pièges ont été modifiés pour mieux s'adapter au déroulement du jeu.

De plus, la capacité « Rising Dodge » du P-Organ a été remplacée par une capacité par défaut, offrant aux joueurs une plus grande accessibilité dès le début du jeu. Des ajustements d'équilibre de combat ont également été apportés, notamment une augmentation des dégâts pour certaines armes, des taux de déclenchement améliorés pour les pauses de position et des ajustements des vitesses d'attaque et des temps de charge pour différents types d'armes.

La communauté Lies of P attendait avec impatience cette mise à jour, et jusqu'à présent, la réponse a été extrêmement positive. Les joueurs peuvent désormais profiter d'une expérience de jeu plus raffinée et équilibrée, tout en expérimentant de nouvelles options de costumes pour personnaliser leurs personnages.

FAQ:

Q : Quand est-ce que Lies of P est sorti ?

A : Lies of P est sorti le 18 septembre 2021.

Q : Sur quelles plateformes Lies of P est-il disponible ?

R : Lies of P est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X et S, PC via Steam et Mac via le Mac App Store.

Q : Quel est le style de jeu de Lies of P ?

R : Lies of P est un RPG d'action soul qui réinvente le conte de fées classique de Pinocchio dans un environnement de jeu de style Bloodborne.

Q : Quelle est la note des critiques de Lies of P ?

R : IGN a attribué à Lies of P une note de 8/10 dans son évaluation.

Q : Puis-je trouver une solution pour Lies of P ?

R : Oui, IGN propose une solution pas à pas de Lies of P pour les joueurs qui ont besoin de conseils tout au long de leur parcours de jeu.

Q : Y a-t-il des corrections de bugs dans la mise à jour 1.3.0.0 ?

R : Oui, la mise à jour inclut diverses corrections de bugs, résolvant des problèmes tels que le tir de personnages dans le ciel, les gardes parfaits involontaires, les attaques impossibles à protéger, et bien plus encore.

Q : Y a-t-il des améliorations pour les joueurs non anglophones ?

R : Oui, la mise à jour inclut des traductions mises à jour et des correctifs pour les fautes de frappe en anglais, chinois et japonais.

