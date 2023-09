Lian Li O11D EVO XL : un boîtier PC personnalisable et riche en fonctionnalités

By

Le Lian Li O11D EVO XL est la dernière offre de la société de composants taïwanaise Lian Li. Connu pour ses boîtiers et ventilateurs PC haut de gamme, Lian Li a collaboré avec le réviseur de matériel allemand der8auer pour créer un grand boîtier offrant un large éventail de fonctionnalités et d'options de personnalisation.

Mesurant (D) 522 mm x (L) 304 mm x (H) 531.9 mm, l'O11D EVO XL est un modèle surdimensionné du précédent O11D EVO. Il prend en charge différentes tailles de cartes mères, notamment E-ATX, ATX, Micro-ATX et Mini-ITX. Le boîtier comporte un cadre en acier, des panneaux en verre trempé de 4.0 mm et des accents en aluminium.

L'une des caractéristiques remarquables de l'O11D EVO XL est sa prise en charge du refroidissement liquide. Il peut accueillir jusqu'à trois radiateurs d'une taille maximale de 420 mm, avec des options d'installation sur le dessus, le côté ou le bas du boîtier. De plus, un seul radiateur de 120 mm peut être connecté à l'échappement du boîtier. Le plateau de la carte mère est réglable en hauteur, permettant une installation et un réglage pratiques des systèmes de refroidissement liquide.

La gestion des câbles est également une priorité dans la conception de l'O11D EVO XL. Le boîtier comprend des sangles pour garder tous les cordons cachés derrière la carte mère, garantissant ainsi un intérieur propre et organisé.

Les options de stockage dans l’O11D EVO XL sont nombreuses. Il y a trois emplacements SSD de 2.5 pouces derrière le plateau de la carte mère et deux cages de disques rotatives pouvant prendre en charge jusqu'à quatre disques de stockage de 2.5 pouces ou 3.5 pouces. Les cages de disques sont dotées de connexions d'alimentation et SATA pré-routées pour une installation facile.

L'O11D EVO XL offre une flexibilité dans son orientation. Bien qu'il soit droitier par défaut, le cas peut être entièrement inversé pour les utilisateurs qui préfèrent une version vitrine orientée vers la gauche. Le boîtier comprend également un support anti-affaissement GPU repensé pour prendre en charge les grandes cartes graphiques, ainsi que des pinces GPU sans outil qui fixent magnétiquement les caches des emplacements d'extension PCIe.

Dans l’ensemble, le Lian Li O11D EVO XL est un boîtier PC hautement personnalisable axé sur le refroidissement liquide et la gestion des câbles. Sa prise en charge de plusieurs radiateurs, son plateau de carte mère réglable et ses nombreuses options de stockage en font un choix de premier ordre pour les passionnés cherchant à construire un système hautes performances et bien organisé.

