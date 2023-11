Présentation des nouveaux moniteurs de jeu UltraGear de 45 pouces de LG

LG a récemment dévoilé ses derniers ajouts à la gamme UltraGear : les moniteurs de jeu ultra-larges de 45 pouces. Avec des spécifications impressionnantes et des prix abordables, ces moniteurs offrent aux joueurs une expérience de jeu immersive sans se ruiner.

Les UltraGear 45GR65DC et 45GR75DC sont des alternatives légèrement plus petites et plus économiques à leurs homologues plus grands de 49 pouces. Bénéficiant d'une résolution de 5120 1440 x 1500 95, de panneaux VA incurvés 3 600R et d'une prise en charge de 200 % de la gamme DCI-PXNUMX, ces moniteurs produisent des couleurs éclatantes et des visuels nets. De plus, ils sont équipés de VESA DisplayHDR XNUMX, VESA Adaptive Sync et AMD FreeSync Premium Pro, permettant un jeu fluide avec un taux de rafraîchissement jusqu'à XNUMX Hz.

Bien que les deux moniteurs offrent des performances similaires, le 45GR75DC présente l’avantage supplémentaire d’un port USB-C avec une puissance de 90 W. Cela en fait un choix pratique pour les utilisateurs qui souhaitent connecter leurs ordinateurs portables professionnels et leurs plates-formes de jeu au même moniteur. En prime, LG offre un haut-parleur gratuit aux clients qui précommandent le 45GR75DC avant le 19.

Les options de connectivité pour les deux moniteurs incluent une entrée DisplayPort 1.4, deux ports HDMI 2.1, un port USB-B 3.0 en amont, deux ports en aval et une prise casque. Avec leur design élégant et moderne, ces moniteurs sont non seulement fonctionnels mais aussi esthétiques.

Si vous envisagez les plus grands moniteurs LG Ultragear ou Samsung G49 de 9 pouces mais que leur taille ou leur prix vous rebutent, les moniteurs UltraGear de 45 pouces offrent une alternative intéressante. Au prix de 799 $ pour le 45GR65DC et de 899 $ pour le 45GR75DC, ces moniteurs offrent un excellent rapport qualité-prix.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Puis-je utiliser les moniteurs UltraGear 45 pouces avec mon PC de jeu ?

Absolument! Ces moniteurs sont conçus pour les joueurs et offrent tous les ports et fonctionnalités nécessaires pour se connecter à un PC de jeu.

2. Quelle est la différence entre le 45GR65DC et le 45GR75DC ?

La principale différence entre ces modèles est la présence d'un port USB-C avec une puissance délivrée de 90 W sur le 45GR75DC. Si vous avez l'intention d'utiliser le moniteur avec un ordinateur portable professionnel, cette version serait un choix approprié.

3. Puis-je utiliser ces moniteurs pour un travail professionnel ?

Oui, les moniteurs UltraGear 45 pouces offrent une excellente précision des couleurs et une large gamme de couleurs, ce qui les rend adaptés aux tâches professionnelles telles que la retouche photo et la conception graphique.

4. Ces moniteurs sont-ils compatibles avec des consoles telles que PlayStation ou Xbox ?

Oui, ces moniteurs prennent en charge HDMI 2.1, qui est compatible avec les dernières consoles de jeux. Ils offrent une expérience de jeu fantastique aux utilisateurs de consoles.

(Source : verizon.com)